Бажання Tesla зменшити залежність від китайських компонентів для своїх американських автомобілів можна прослідкувати ще хз часів початку пандемії COVID-19. Тоді збої в ланцюгах постачання змусили компанію заохочувати своїх китайських партнерів налагоджувати виробництво в інших країнах, наприклад, у Мексиці. Проте цьогоріч стратегія набула нової актуальності після того, як США запровадили високі тарифи на китайський імпорт, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

Чому автовиробники йдуть з Китаю?

Керівники Tesla зіткнулися з невизначеністю через постійні зміни в торговельній політиці між США та Китаєм, що ускладнювало розробку стабільної цінової стратегії. Додатковим фактором стала напруженість між Китаєм та Нідерландами щодо постачання автомобільних чипів.

Наразі автовиробник та його партнери планують замінити всі китайські компоненти на аналоги з інших країн протягом одного-двох років. Варто зазначити, що інший гігант, General Motors, також дав вказівку тисячам своїх постачальників виключити деталі китайського виробництва, інформує Interesting Engineering.

Хоча всі автомобілі Tesla для ринку США виробляються на американських заводах, завод компанії в Шанхаї використовує переважно місцеві компоненти. Ці авто продаються в Китаї та експортуються до Азії та Європи, але не до США.

За даними Китайської асоціації легкових автомобілів, у жовтні продажі електромобілів Tesla китайського виробництва впали на 9,9% порівняно з минулим роком, а виробництво на шанхайському заводі скоротилося на 32,3% порівняно з вереснем, повідомляє Reuters.

Чому США обмежує торгівлю з Китаєм?

Торговельна політика США має на меті зменшити залежність від Китаю та стимулювати власне виробництво. Одним із головних інструментів стали високі мита на ключові китайські товари, як-от електромобілі (тарифи до 100%), акумулятори, сталь та напівпровідники. Це робить імпорт китайських компонентів для таких компаній, як Tesla, економічно невигідним.

Окрім цього, США ввели експортний контроль, що забороняє постачати Китаю передові технології, особливо у сфері виробництва мікросхем. Водночас американський уряд заохочує компанії переносити виробництво до США через закони, як-от Inflation Reduction Act (IRA). Він надає значні податкові пільги покупцям електромобілів лише за умови, що їхні батареї виготовлені не в Китаї.

У відповідь Китай також обмежує експорт критично важливих матеріалів, а це вже створює додаткові ризики. Як наслідок виробники автівок змушені терміново шукати альтернативних постачальників, щоб уникнути фінансових втрат і збоїв у виробництві.

Це, найімовірніше, вплине на кінцеві ціни для споживачів у США (та світі) але ефект буде неоднозначним і в довгостроковій перспективі ситуація може змінитися.