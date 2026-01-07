Beatbot добре відома роботами для чищення басейнів, але на CES 2026 увагу відвідувачів привернув зовсім інший проєкт. RoboTurtle одразу вирізняється характерною манерою руху, яка майже повністю копіює плавання справжніх морських черепах. Це не декоративний дизайн, а результат глибокого дослідження біомеханіки. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на Cnet.

Навіщо Beatbot створила роботизовану черепаху?

За словами представника Beatbot Едуардо Кампо, команда інженерів провела двомісячну експедицію, спостерігаючи за черепахами в природному середовищі. Вони використовували технології motion capture, подібні до тих, що застосовують у кіноіндустрії, щоб точно відтворити роботу плавців і суглобів робота.

RoboTurtle уже з'являвся на CES 2025, але тоді це був статичний концепт. У 2026 році робот навчився плавати та реагувати на жести. Під час демонстрації він навіть відповідав рухами на жест OK, чим викликав захоплення глядачів. Втім, головна цінність RoboTurtle не в його зовнішній привабливості.

Робот створений як інструмент для екологічних досліджень у складних і вразливих підводних зонах. Його розробляли разом з науковцями та неурядовими організаціями, щоб забезпечити можливість спостережень там, де присутність людей або традиційної техніки може зашкодити природі. Особливо це стосується коралових рифів.

RoboTurtle рухається майже безшумно і не лякає морських мешканців. Завдяки вбудованій камері він може фіксувати стан води та кількість риби. Один із партнерів Beatbot планує використати робота для моніторингу коралових рифів поблизу Індонезії, де після аварії судна екосистема зазнала серйозних ушкоджень. Дослідники хочуть мінімізувати втручання та спостерігати за відновленням рифу протягом кількох періодів щороку.

Як пише aiforgood, наразі компанія тренує вбудований ШІ, щоб RoboTurtle міг самостійно розпізнавати об'єкти та виконувати моніторингові завдання. Під час демонстрації на CES робот плавав переважно на поверхні, але технічно він здатен занурюватися на глибину до п'яти метрів.

Як і справжня черепаха, RoboTurtle періодично спливає на поверхню. Це потрібно для передавання даних і GPS-сигналу, а також для підзарядки – на спині робота розміщена сонячна панель. Такий підхід дозволяє тривалий час працювати без прямого втручання людини.

Попри вражаючі результати, у Beatbot визнають, що проєкт ще далекий від завершення. Команда оцінює, що вдосконалення рухів займе близько півтора року, а повноцінне розгортання RoboTurtle можливе через три–п'ять років. На тлі CES 2026, де небагато розробок з чіткою практичною користю, RoboTurtle виглядає прикладом технології зі зрозумілою та важливою місією.