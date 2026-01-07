Чи справді LEO JetBike робить персональні польоти реальністю?

LEO Flight – відносно молода авіаційна компанія зі США, заснована у 2021 році в штаті Індіана. Від самого початку команда заявила амбітну мету – зробити повітряні подорожі швидкими, практичними та безпечними для широкого кола користувачів. Першою гучною обіцянкою став проєкт летючого автомобіля LEO Coupe, але саме JetBike виглядає найближчим до реального комерційного продукту, повідомляє 24 Канал з посиланням на Electrek.

Дивіться також Жінка затонувала вікна у своїй Tesla, але тепер боїться відкривати двері

LEO JetBike – це персональний електричний літальний апарат вертикального зльоту та посадки, який принципово відрізняється від більшості конкурентів. Хоча компанія і називає його "мотоциклом", своєю формою він зовсім не схожий на традиційні мотоцикли.

Замість відкритих пропелерів, як у інших подібних технологій, тут використовується електрична реактивна тяга з повністю закритими каналами. Такий підхід, за словами компанії, підвищує безпеку та зменшує ризики для пілота й оточення.



LEO JetBike / Фото LEO Flight

Конструкція JetBike нагадує футуристичне комп'ютерне крісло із захисною дугою безпеки. Габарити апарата становлять приблизно 2x2 метри. Це робить його компактнішим за більшість одномісних eVTOL-рішень, які вже з’являлися на ринку.

За технічними характеристиками JetBike орієнтований на польоти на малій висоті.

Максимальна висота обмежена електронікою на рівні приблизно 4,5 метра.

Швидкість також програмно обмежена й становить близько 96 кілометрів на годину.

Час перебування у повітрі наразі становить дуже скромні від 10 до 15 хвилин на одному заряді. Тож на цьому етапі технологія швидше має розважальний або демонстраційний характер використання і не підійде на роль повноцінного транспорту.



LEO JetBike / Фото LEO Flight

Живлення забезпечується твердотільною батареєю, хоча саме цей пункт викликає найбільше скепсису. Реальні серійні твердотільні акумулятори досі залишаються радше перспективною технологією, ніж масовим продуктом. Якщо JetBike справді планують поставляти у 2026 році, не виключено, що фінальна версія отримає більш традиційний тип батарей.

Рівень шуму заявлений на позначці близько 80 децибелів, що можна порівняти з гучним міським трафіком. Заряджання можливе в домашніх умовах, без спеціальної інфраструктури.



LEO JetBike / Фото LEO Flight

Чи потрібен дозвіл на польоти?

Окремої уваги заслуговує юридичний статус JetBike. Поточна конфігурація відповідає вимогам Федерального управління цивільної авіації США для ультралегких літальних апаратів. Це означає, що керувати ним можна без пілотської ліцензії, за умови дотримання обмежень щодо маси, швидкості та висоти польоту. Подібну модель вже використовують інші компанії, зокрема Jetson і Pivotal, але вони покладаються на класичні пропелери.

Очевидно, що правила США не можуть застосовуватись в Україні, але до нас LEO JetBike, імовірно, взагалі ніколи не дійде.

Вже можна купити

На CES 2026 LEO Flight також відкрила попередні замовлення. Для бронювання JetBike потрібно внести депозит у розмірі 1 000 доларів. Повна ціна апарата становить 99 900 доларів, а перші поставки очікуються у четвертому кварталі 2026 року.

Додатково компанія пропонує вступ до так званого Pioneer Club – закритої спільноти перших 100 покупців із доступом до подій та фірмових матеріалів.



LEO JetBike / Фото LEO Flight

Також LEO Flight готує до окремої презентації свій літаючий автомобіль LEO Coupe, який планують показати пізніше цього року. Чи стане JetBike масовим продуктом, чи залишиться дорогим атракціоном для ентузіастів, покаже лише практика та реальні серійні зразки.