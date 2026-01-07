Действительно ли LEO JetBike делает персональные полеты реальностью?

LEO Flight – относительно молодая авиационная компания из США, основана в 2021 году в штате Индиана. С самого начала команда заявила амбициозную цель – сделать воздушные путешествия быстрыми, практичными и безопасными для широкого круга пользователей. Первым громким обещанием стал проект летающего автомобиля LEO Coupe, но именно JetBike выглядит ближайшим к реальному коммерческому продукту, сообщает 24 Канал со ссылкой на Electrek.

LEO JetBike – это персональный электрический летательный аппарат вертикального взлета и посадки, который принципиально отличается от большинства конкурентов. Хотя компания и называет его "мотоциклом", своей формой он совсем не похож на традиционные мотоциклы.

Вместо открытых пропеллеров, как у других подобных технологий, здесь используется электрическая реактивная тяга с полностью закрытыми каналами. Такой подход, по словам компании, повышает безопасность и уменьшает риски для пилота и окружения.



LEO JetBike / Фото LEO Flight

Конструкция JetBike напоминает футуристическое компьютерное кресло с защитной дугой безопасности. Габариты аппарата составляют примерно 2x2 метра. Это делает его компактнее большинства одноместных eVTOL-решений, которые уже появлялись на рынке.

По техническим характеристикам JetBike ориентирован на полеты на малой высоте.

Максимальная высота ограничена электроникой на уровне примерно 4,5 метра.

Скорость также программно ограничена и составляет около 96 километров в час.

Время пребывания в воздухе пока составляет очень скромные от 10 до 15 минут на одном заряде. Поэтому на этом этапе технология скорее имеет развлекательный или демонстрационный характер использования и не подойдет на роль полноценного транспорта.



LEO JetBike / Фото LEO Flight

Питание обеспечивается твердотельной батареей, хотя именно этот пункт вызывает больше всего скепсиса. Реальные серийные твердотельные аккумуляторы до сих пор остаются скорее перспективной технологией, чем массовым продуктом. Если JetBike действительно планируют поставлять в 2026 году, не исключено, что финальная версия получит более традиционный тип батарей.

Уровень шума заявлен на отметке около 80 децибел, что сопоставимо с шумным городским трафиком. Зарядка возможна в домашних условиях, без специальной инфраструктуры.



LEO JetBike / Фото LEO Flight

Нужно ли разрешение на полеты?

Отдельного внимания заслуживает юридический статус JetBike. Текущая конфигурация соответствует требованиям Федерального управления гражданской авиации США для ультралегких летательных аппаратов. Это означает, что управлять им можно без пилотской лицензии, при условии соблюдения ограничений по массе, скорости и высоте полета. Подобную модель уже используют другие компании, в частности Jetson и Pivotal, но они полагаются на классические пропеллеры.

Очевидно, что правила США не могут применяться в Украине, но к нам LEO JetBike, вероятно, вообще никогда не дойдет.

Уже можно купить

На CES 2026 LEO Flight также открыла предварительные заказы. Для бронирования JetBike нужно внести депозит в размере 1 000 долларов. Полная цена аппарата составляет 99 900 долларов, а первые поставки ожидаются в четвертом квартале 2026 года.

Дополнительно компания предлагает вступление в так называемый Pioneer Club – закрытого сообщества первых 100 покупателей с доступом к событиям и фирменным материалам.



LEO JetBike / Фото LEO Flight

Также LEO Flight готовит к отдельной презентации свой летающий автомобиль LEO Coupe, который планируют показать позже в этом году. Станет ли JetBike массовым продуктом, или останется дорогим аттракционом для энтузиастов, покажет только практика и реальные серийные образцы.