Поки апарат проходить випробування над затокою, розробники вже планують запуск повноцінних комерційних рейсів та отримали сотні замовлень із різних країн світу, розповідає Asia Nikkei.

Дивіться також Шотландська винокурня найняла робособаку для контролю за витримкою алкоголю

Як проходять тестові польоти?

Під час п'ятиденного тестового періоду модель SD-05 загалом подолає відстань до 150 метрів над Токійською затокою, тримаючись на висоті близько 13 метрів. Швидкість руху екіпажу наразі становить 4 метри на секунду.

Тестовий політ SkyDrive – дивіться відео:

Апарат оснащений 12 електричними двигунами, що приводять у дію гвинти, і здатний надзвичайно швидко розвертатися в повітрі на 180 градусів. Така маневреність критично важлива для переміщення в умовах щільної міської забудови.

На сьогодні SD-05 керується дистанційно і літає без людей, хоча його конструкція розрахована на одного пілота та двох пасажирів.

Коли перші пасажири зможуть скористатися сервісом?

У майбутньому планується впровадження повністю автономного керування. Наступний етап тестування заплановано на 2027 рік, а старт повноцінної комерційної експлуатації очікується у 2028 році.

Розробники зазначають, що використання такого транспорту буде у 4-5 разів швидшим за наземні поїздки через перевантаженість доріг Токіо.

Цікавий факт! Для посадки та висадки планують використовувати спеціальні майданчики з технологією розпізнавання облич.

Проєкт вже викликав значний інтерес: компанія отримала 415 попередніх замовлень з восьми країн, серед яких

Індія,

В'єтнам,

Індонезія.

Виробництво планують налагодити в Японії обсягом до 100 одиниць на рік, при цьому половина компонентів апарату – місцевого походження. Експерти прогнозують, що до 2050 року ринок подібних перевезень може зрости майже у 200 разів.

Скільки коштуватиме повітряне таксі?

Щодо вартості, то спочатку політ обходитиметься не дешево, приблизно як оренда класичного гелікоптера, проте після 2030 року ціна має знизитися і лише вдвічі перевищуватиме середній чек звичайного таксі, обіцяють SkyDrive.

Яким є стан галузі повітряних таксі сьогодні?

Сегмент електричних літаків із вертикальним зльотом і посадкою (eVTOL), або "повітряні таксі", продовжує активно розвиватися у світі, хоча шлях до повноцінних комерційних перевезень усе ще має низку викликів, пояснює Gulf News.

Річ у тім, що галузь вкрай зарегульована і не без причини, адже на кону безпека не лише пасажирів, але й пішоходів. Саме тому багато відомих стартапів зіткнулися з відтермінуванням попередніх планів з тестування та запуску.

Наприклад у США запуск комерційних сервісів eVTOL знову відсувається через складність сертифікації та будівництва інфраструктури (наприклад, "вертипортів") – найчастіше технічні рішення вже готові, але законодавчо-технічна база відстає.

Деякі компанії обрали для себе обмежену сферу діяльності і рухаються маленькими кроками. Як от Archer Aviation, які розробляють мережі для повітряних таксі в регіонах на кшталт Маямі зі сполученням ключових міських та аеропортових хабів.

Минулого року аналітики прогнозували стрімке зростання ринку повітряних таксі, який може зрости багатократно до кінця цього десятиліття, що робить технологію привабливою для великих авіаційних і технологічних інвесторів, як повідомляло Yahoo Finance.

Втім багато виробників лише показали повнорозмірні прототипи та виконали численні тести, а точні строки виходу на комерційну експлуатацію залишаються розмитими – від середини 2020-х до кінеця десятиліття, залежно від регіону та регуляторних рішень.