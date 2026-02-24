Пока аппарат проходит испытания над заливом, разработчики уже планируют запуск полноценных коммерческих рейсов и получили сотни заказов из разных стран мира, рассказывает Asia Nikkei.

Как проходят тестовые полеты?

Во время пятидневного тестового периода модель SD-05 в целом преодолеет расстояние до 150 метров над Токийским заливом, держась на высоте около 13 метров. Скорость движения экипажа пока составляет 4 метра в секунду.

Тестовый полет SkyDrive – смотрите видео:

Аппарат оснащен 12 электрическими двигателями, приводящими в действие винты, и способен чрезвычайно быстро разворачиваться в воздухе на 180 градусов. Такая маневренность критически важна для перемещения в условиях плотной городской застройки.

На сегодня SD-05 управляется дистанционно и летает без людей, хотя его конструкция рассчитана на одного пилота и двух пассажиров.

Когда первые пассажиры смогут воспользоваться сервисом?

В будущем планируется внедрение полностью автономного управления. Следующий этап тестирования запланирован на 2027 год, а старт полноценной коммерческой эксплуатации ожидается в 2028 году.

Разработчики отмечают, что использование такого транспорта будет в 4-5 раз быстрее наземных поездок из-за перегруженности дорог Токио.

Интересный факт! Для посадки и высадки планируют использовать специальные площадки с технологией распознавания лиц.

Проект уже вызвал значительный интерес: компания получила 415 предварительных заказов из восьми стран, среди которых

Индия,

Вьетнам,

Индонезия.

Производство планируют наладить в Японии объемом до 100 единиц в год, при этом половина компонентов аппарата – местного происхождения. Эксперты прогнозируют, что к 2050 году рынок подобных перевозок может вырасти почти в 200 раз.

Сколько будет стоить воздушное такси?

По стоимости, то сначала полет будет обходиться не дешево, примерно как аренда классического вертолета, однако после 2030 года цена должна снизиться и только вдвое превышать средний чек обычного такси, обещают SkyDrive.

Каково состояние отрасли воздушных такси сегодня?

Сегмент электрических самолетов с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL), или "воздушные такси", продолжает активно развиваться в мире, хотя путь к полноценным коммерческим перевозкам все еще имеет ряд вызовов, объясняет Gulf News.

Дело в том, что отрасль крайне зарегулирована и не без причины, ведь на кону безопасность не только пассажиров, но и пешеходов. Именно поэтому многие известные стартапы столкнулись с отсрочкой предварительных планов по тестированию и запуску.

Например, в США запуск коммерческих сервисов eVTOL снова отодвигается из-за сложности сертификации и строительства инфраструктуры (например, "вертипортов") – чаще всего технические решения уже готовы, но законодательно-техническая база отстает.

Некоторые компании выбрали для себя ограниченную сферу деятельности и двигаются маленькими шагами. Как вот Archer Aviation, которые разрабатывают сети для воздушных такси в регионах вроде Майами с соединением ключевых городских и аэропортовых хабов.

В прошлом году аналитики прогнозировали стремительный рост рынка воздушных такси, который может вырасти многократно до конца этого десятилетия, что делает технологию привлекательной для крупных авиационных и технологических инвесторов, как сообщало Yahoo Finance.

Впрочем многие производители только показали полноразмерные прототипы и выполнили многочисленные тесты, а точные сроки выхода на коммерческую эксплуатацию остаются размытыми – от середины 2020-х до конца десятилетия, в зависимости от региона и регуляторных решений.