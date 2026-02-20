Новая технология позволяет выявлять поврежденные бочки на ранних этапах, что значительно повышает эффективность производства и сохраняет качество алкоголя, пишет Wired.

Какой была проблема?

Традиционное шотландское виски годами созревает в деревянных бочках, однако именно они являются слабым звеном в процессе выдержки из-за частых протечек. Компания Dewar's имеет более 100 складов, в каждом из которых хранится по 25 000 емкостей. Напиток выдерживается от трех до двенадцати лет, и за это время многие бочки начинают пропускать содержимое.

Существует два типа потерь: явная утечка жидкости и незаметное испарение паров, которое называют "долей ангелов". В норме шотландское виски теряет около 2% объема в год, но из-за повреждений при транспортировке, рассыхания древесины или ослабления колец этот процесс может ускориться.

На крупных промышленных объектах бочки касают вертикально до самого потолка, что делает ручную проверку каждой из них невозможной.

Как Spot спасает тысячи литров алкоголя?

Для решения этой проблемы владелец бренда, компания Bacardi, обратилась к Национальный производственный институт Шотландии, где предложили адаптировать робота Spot от Boston Dynamics.

Машина, которую назвали Royal Barkla, стоит 100 000 долларов и оснащена сверхчувствительным электронным "носом" на напечатанном на 3D-принтере манипуляторе. Робопес обходит склад и регистрирует уровень этилового спирта у каждой емкости, присылая сообщения в случае обнаружения аномалий, рассказывает Electronics 360.



Royal Barkla проверяет склад на предмет испарения алкоголя / Фото Dewar's

Это действительно помогает?

Во время реальных испытаний устройство указало на 10% бочек, которые нуждались в ремонте. Пока Royal Barkla имеет ограничения: он не умеет лазить вверх, поэтому проверяет только нижний ярус высотой до 1,5 метра. В будущем разработчики рассматривают возможность использования роботов-пауков или дронов для инспекции бочек на верхних уровнях складов.