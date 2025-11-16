Желание Tesla уменьшить зависимость от китайских компонентов для своих американских автомобилей можно проследить еще со времен начала пандемии COVID-19. Тогда сбои в цепях поставок заставили компанию поощрять своих китайских партнеров налаживать производство в других странах, например, в Мексике. Однако в этом году стратегия приобрела новую актуальность после того, как США ввели высокие тарифы на китайский импорт, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

Смотрите также В Китае заметили рестайлинговый Xiaomi SU7: он будет иметь больший запас хода и новую цену

Если речь идет о надежности, то по этому параметру японским брендам нет равных. В частности, SUZUKI S-CROSS обеспечен гарантией в три года или 100 000 километров, и за этот период производитель отвечает за качество авто через официальных дилеров в Украине.

Почему автопроизводители уходят из Китая?

Руководители Tesla столкнулись с неопределенностью из-за постоянных изменений в торговой политике между США и Китаем, что затрудняло разработку стабильной ценовой стратегии. Дополнительным фактором стала напряженность между Китаем и Нидерландами по поставкам автомобильных чипов.

Сейчас автопроизводитель и его партнеры планируют заменить все китайские компоненты на аналоги из других стран в течение одного-двух лет. Стоит отметить, что другой гигант, General Motors, также дал указание тысячам своих поставщиков исключить детали китайского производства, информирует Interesting Engineering.

Хотя все автомобили Tesla для рынка США производятся на американских заводах, завод компании в Шанхае использует преимущественно местные компоненты. Эти авто продаются в Китае и экспортируются в Азию и Европу, но не в США.

По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, в октябре продажи электромобилей Tesla китайского производства упали на 9,9% по сравнению с прошлым годом, а производство на шанхайском заводе сократилось на 32,3% по сравнению с сентябрем, сообщает Reuters.

Почему США ограничивает торговлю с Китаем?

Торговая политика США имеет целью уменьшить зависимость от Китая и стимулировать собственное производство. Одним из главных инструментов стали высокие пошлины на ключевые китайские товары, например электромобили (тарифы до 100%), аккумуляторы, сталь и полупроводники. Это делает импорт китайских компонентов для таких компаний, как Tesla, экономически невыгодным.

Кроме этого, США ввели экспортный контроль, запрещающий поставлять Китаю передовые технологии, особенно в сфере производства микросхем. В то же время американское правительство поощряет компании переносить производство в США через законы, например Inflation Reduction Act (IRA). Он предоставляет значительные налоговые льготы покупателям электромобилей только при условии, что их батареи изготовлены не в Китае.

В ответ Китай также ограничивает экспорт критически важных материалов, а это уже создает дополнительные риски. В результате производители автомобилей вынуждены срочно искать альтернативных поставщиков, чтобы избежать финансовых потерь и сбоев в производстве.

Это, вероятнее всего, повлияет на конечные цены для потребителей в США (и мире) но эффект будет неоднозначным и в долгосрочной перспективе ситуация может измениться.