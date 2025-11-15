Источники в китайских соцсетях сообщают, что рестайлинговый Xiaomi SU7 может получить 12 аппаратных изменений, а его цена вырастет примерно на 1380 долларов, информирует 24 Канал со ссылкой на CarNewsChina.

Смотрите также Peugeot представила новый концепт-кар Polygon с футуристическим дизайном и новым типом управления

Какие обновления может получить седан?

Обновления могут коснуться шасси, электроники и тяговой батареи.

Благодаря оптимизации аэродинамики кузова общий запас хода может превысить 800 километров.

Предполагается, что электромобиль оборудуют батареей Kirin нового поколения, которая позволит увеличивать запас хода на 200 киломтеров за пять минут зарядки.

Также возможен переход на 900-вольтовую архитектуру для повышения эффективности силовой установки.

За функции активной помощи водителю будет отвечать более совершенный чип Nvidia Thor-U, а лидар для распознавания объектов в режиме автопилота может стать стандартным для всех комплектаций.

Среди других возможных улучшений – кресла в салоне с функциями вентиляции, подогрева и массажа, а также двухкамерная пневматическая подвеска для большего комфорта.

Представители Xiaomi пока отрицают информацию о повышении цен на SU7 и не комментируют подготовку рестайлинговой версии. Тем не менее весной следующего года седану исполнится два года, а на китайском рынке принято обновлять модели именно с такой периодичностью.

Вас настораживают автомобили с однолитровыми двигателями, гибриды и электрички? Но еще существуют автопроизводители, которые используют только проверенные решения. SUZUKI Vitara имеет четырехцилиндровый мотор, автоматическую коробку гидротрансформатор. Такие агрегаты надежные и выносливые в эксплуатации, имеют огромный ресурс.

Фото обновленного Xiaomi SU7

Почему Xiaomi занимается электромобилями?

Xiaomi возлагает большие надежды на электрокары. Ранее в августе основатель Xiaomi Лэй Цзюнь назвал автомобильное направление последним крупным проектом в своей карьере, инвестировав в него 10 миллиардов долларов с целью войти в пятерку крупнейших автопроизводителей мира, как сообщала Bloomberg.

Уже сейчас компания фактически попала в первую десятку. За второй квартал 2025 года Xiaomi поставила 81 302 электромобиля, а за первые шесть месяцев года – более 157 000 машин. План на 2025 год составляет 350 000 авто.

Xiaomi уже 20-й квартал подряд входит в тройку крупнейших поставщиков смартфонов в мире с долей 14,7%. На китайском рынке компания заняла первое место по количеству проданных смартфонов. На фоне успеха Xiaomi увеличила расходы на исследования и разработки на 41,2% до 1,1 миллиардов долларов.