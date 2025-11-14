Peugeot раскрыла свой новый концепт Polygon - яркий взгляд в будущее компактных хэтчбеков. Автомобиль сочетает черты спортивных моделей прошлого, в частности легендарного 205 GTi, с дизайном, который резко вырывает нас в следующую эпоху. Среди особенностей – двери типа gullwing, квадратный руль Hypersquare и новое видение цифровой панели. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Motor1.

Смотрите также Тест-драйв Peugeot 3008: кардинальные изменения

Что известно о футуристическом Peugeot Polygon?

Система Hypersquare является предшественником steer-by-wire технологии, которая появится у Peugeot в 2027 году. Вместо механической связи между рулем и колесами управление происходит через программное обеспечение. Такой подход позволяет изменять реакции автомобиля нажатием кнопки и убирает вибрации, которые обычно передаются от передних колес. Tesla уже использовала подобный принцип в Cybertruck, что дало значительно быстрее соотношение управления на низкой скорости.

Форма Hypersquare также открывает лучший обзор передней панели, ведь Peugeot планирует превратить ее в проекционный модуль. Вместо больших планшетов в салоне появится новая версия iCockpit: данные будут проецироваться на лобовое стекло, создавая эффект 31-дюймового дисплея. Информация будет меняться в зависимости от режима движения, а micro-LED под рулем будут заметны снаружи, позволяя демонстрировать анимации.

Фото Peugeot

Салон Polygon можно персонализировать - сиденья состоят из трех перерабатываемых компонентов, а пена меняется за считанные минуты. Это позволяет быстро обновлять интерьер без замены всей конструкции.

Трех-дверная модель получила широкие и низкие пропорции, а двери-крылья значительно облегчают посадку, особенно для задних пассажиров.

Хотя деталей о серийной версии пока нет, по данным Autocar, следующий Peugeot 208 станет первой моделью на платформе Stellantis STLA Small. Она создана для электромобилей и поддерживает батареи от 37 до 82 кВт-ч - больше, чем у нынешнего e-208.

Polygon также подтверждает долгосрочную ставку Peugeot на долгосрочную ставку на steer-by-wire, которое должно менять поведение авто в зависимости от условий и делать вождение более плавным. Технологию параллельно исследуют Mercedes-Benz, что показала собственный футуристический йок, и Tesla, которая внедрила steer-by-wire вместе с Cybertruck. Впрочем, необычные формы руля нередко вызывают споры - Tesla даже вернула классический круг после негативных отзывов в некоторых странах.

Несмотря на поддержку крупных производителей, водителям понадобится время, чтобы привыкнуть к новому формату управления - именно это может стать самым большим вызовом на пути к массовому внедрению.

Почему автопроизводитель странным способом побуждает своих сотрудников уволиться с работы?

Руководство автогиганта Stellantis NV, производителя популярных брендов Peugeot и Jeep, выбрало необычный способ сократить команду. Работникам рассылают электронные письма с советами о поиске работы и вакансиями в других компаниях.

Сотрудникам компании начали регулярно рассылать сообщения о ярмарках вакансий и услугах, позволяющих создать "выигрышное" резюме. Письма поступают настолько часто, что работники обратились за помощью в профсоюз. Дело в том, что сейчас компания сконцентрировалась на производстве электромобилей, что не требует так много человеческого ресурса. Stellantis хочет сократить свой штат, однако уменьшение зарплатного фонда на основных рынках Европейского Союза является довольно финансово затратным процессом.