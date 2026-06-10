По итогам первого квартала 2026 года компания Apple существенно увеличила производство iPhone, несмотря на общее сокращение мирового рынка смартфонов. Об этом пишет 9to5mac.

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Почему Apple удалось расти вопреки тенденциям рынка?

Согласно исследованию, глобальное производство смартфонов в первом квартале сократилось на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время Apple продемонстрировала противоположный результат: производство iPhone выросло на 19,7% в годовом измерении.

По оценкам TrendForce, в течение квартала компания выпустила примерно 60,2 миллиона смартфонов. Это позволило Apple занять второе место среди крупнейших производителей смартфонов в мире. Лидером рынка осталась Samsung. Южнокорейская компания увеличила производство на 2,3% по сравнению с прошлым годом и выпустила около 62,6 миллиона устройств.

Аналитики связывают успех Apple сразу с несколькими факторами. Одним из них стал выход модели iPhone 17e, которая помогла поддержать спрос и увеличить производственные объемы. Кроме того, компания продолжала наращивать выпуск новых моделей iPhone, готовясь к дальнейшему расширению линейки. Именно сочетание запуска нового устройства и активного производственного цикла обеспечило компании показатели, которые существенно опережают среднерыночные.

Рост производства также подтверждает предыдущие отчеты отраслевых аналитиков, которые указывали, что серия iPhone 17 демонстрирует результаты, лучше как рыночных прогнозов, так и внутренних ожиданий самой Apple.

Одной из главных проблем для производителей смартфонов в последнее время остается подорожание микросхем памяти. Из-за этого многие компании сталкиваются с ростом себестоимости продукции и снижением прибыльности.

В TrendForce отмечают, что Apple сейчас находится в более выгодном положении по сравнению со многими конкурентами. Компания лучше защищена от влияния роста цен на компоненты и пока не повышала стоимость своих смартфонов после начала дефицита и подорожания памяти.

В то же время аналитики обращают внимание, что возможность пересмотра цен в будущем полностью не исключается. Если тенденция к росту стоимости комплектующих сохранится, производители могут быть вынуждены перекладывать дополнительные расходы на покупателей.

Что ждет рынок смартфонов в 2026 году?

Прогноз TrendForce для всей отрасли остается сдержанным. По оценкам исследователей, в 2026 году мировое производство смартфонов может сократиться примерно на 16,2% в годовом измерении и составить около 1,051 миллиарда устройств.

Аналитики предупреждают, что ситуация может ухудшиться, если цены на память будут оставаться высокими. В таком случае производители будут вынуждены неоднократно повышать розничные цены, что может дополнительно ослабить спрос на смартфоны.

На этом фоне результаты Apple выглядят особенно заметными. Компания не только смогла нарастить производство в условиях сложного рынка, но и продемонстрировала темпы роста, которые значительно опережают общемировую динамику отрасли.