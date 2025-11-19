Що відбувається з проєктом роботаксі від Tesla?

Парк роботаксі Tesla, що тестується в Остіні, штат Техас, демонструє тривожну статистику. У вересні було зафіксовано ще три аварії за участю безпілотних автомобілів Model Y, що довело загальну кількість інцидентів до семи за кілька місяців. Цікаво, що аварії продовжуються навіть після того, як компанія пересадила водіїв-супервайзерів з пасажирського сидіння за кермо для кращого контролю над ситуацією, пише 24 Канал з посиланням на Jalopnik.

Згідно зі звітами, поданими до Національного управління безпекою руху на трасах (NHTSA), інциденти були різноманітними.

4 вересня роботаксі заднім ходом врізалося в інший автомобіль.

6 вересня Model Y збила велосипедиста. На щастя, без травм для людини, але з пошкодженням велосипеда.

7 вересня автомобіль зіткнувся з твариною.

Деталі цих випадків лишаються невідомими, оскільки Tesla активно використовує своє право на редагування звітів, приховуючи ключову інформацію про причини аварій та відповідальних осіб.

За наявними даними, які наводить видання Electrek, частота аварій у роботаксі Tesla приблизно вдвічі вища, ніж у конкурентного сервісу Waymo.

Tesla отримала дозвіл на запуск роботаксі в Аризоні

Попри ці проблеми з безпекою, Tesla отримала дозвіл на запуск сервісу перевезень в Аризоні, причому навіть без обов'язкової наявності спеціальної людини на передньому сидінні. Про це йдеться на сторінці InsideEVS.

Як пише видання, 17 листопада компанія також отримала ліцензію Transportation Network Company (TNC), яка дозволяє їй працювати за моделлю, схожою на Uber чи Lyft, тобто перевозити пасажирів за плату.

Варто зазначити, що це ще не дозвіл на повноцінну роботу безпілотників без водія – для цього знадобляться додаткові дозволи. Поки що це дозвіл на обмежене тестування.

Регулювання в Аризоні є менш суворим, ніж у Каліфорнії, що, ймовірно, і привабило компанію. Ілон Маск раніше заявляв про плани запустити роботаксі у 8 – 10 містах до кінця 2025 року з парком понад 1000 автомобілів.