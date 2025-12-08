Энтузиаст, который управляет классическим Mitsubishi Galant 1993 года выпуска, столкнулся с типичной проблемой старых машин – выходом из строя спидометра из-за неисправности сенсора, рассказывает 24 Канал.

Как удалось модернизация старое авто?

Собственную историю и опыт в виде статьи изложил редактор портала Make Use Of Амир Болооли. Хотя Амир научился определять скорость на слух по оборотам двигателя и звуку мотора, отсутствие визуального контроля создавало дискомфорт. Попытки использовать Google Maps оказались неудобными из-за мелкого шрифта и нестабильного отображения цифр во время навигации.

Решением стала бесплатная программа GPS Speedometer для Android. Она имеет большой, четкий интерфейс в стиле 90-х и встроенный одометр.

Главной находкой стала функция HUD (Heads-Up Display). При ее активации изображение на экране зеркально переворачивается. Если положить телефон на приборную панель под лобовое стекло, цифры отображаются на стекле как в современных премиальных авто.



Смартфон вместо приборной панели авто / Фото MUO

Для настройки системы не нужны дрель, крепления или вмешательство в проводку. Достаточно включить темный режим, заблокировать ориентацию экрана в горизонтальном положении и выставить максимальную яркость. Особенно эффективно это работает со смартфонами, имеющими OLED-экраны. В темном режиме подсвечиваются только пиксели с цифрами, а черный фон не потребляет энергии, что значительно экономит заряд батареи.

Такой цифровой спидометр имеет преимущество над аналоговым: он работает на основе GPS, что обеспечивает более высокую точность. Механические спидометры часто завышают показатели примерно на 10% и зависят от размера шин, тогда как спутниковая навигация дает реальные данные.

Кроме отображения скорости, приложение ведет учет пробега, что критически важно при нерабочем одометре, показывает маршрут на карте и среднюю скорость.

В программе отсутствует реклама, а за символическую плату можно приобрести дополнительные дизайны панели приборов. Старый смартфон теперь постоянно "живет" в машине, получая питание от быстрой зарядки, и превратился из ненужного гаджета в полезный бортовой компьютер.