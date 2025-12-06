Что произошло с Tesla?

Кэти Бангерт опубликовала ролик в начале декабря, когда в США начались морозы. Видео с ироничным названием "Преимущества владения Tesla зимой" набрало тысячи просмотров, пишет 24 Канал.

Автор показывает, что ручка, которая прячется в корпус двери и выходит наружу только по запросу водителя, оказалась полностью замерзшей, из-за чего попасть в салон стало невозможно, поскольку двери просто не открывались.

Реакция пользователей оказалась неоднозначной. Часть комментаторов защищала производителя и советовала давить сильнее или воспользоваться мобильным приложением для дистанционного открытия дверей. Другие критиковали Tesla за несовершенную конструкцию, отмечая, что дизайн, требующий дополнительных манипуляций для базовых функций, нельзя назвать удачным.

Проблема замерзания ручек

Проблема замерзания ручек стала известной среди владельцев Tesla в холодных регионах. Причина кроется в аэродинамическом дизайне – ручки расположены вровень с кузовом, что улучшает обтекаемость автомобиля. Однако это создает условия для накопления снега, льда и влаги вокруг механизма. Когда влага замерзает внутри шарнирных соединений, ручка блокируется и не поддается до момента оттаивания.

Производитель предусмотрел несколько способов решения этой проблемы. Самый простой – функция "Unlatch Door" в официальном мобильном приложении, которая позволяет дистанционно открыть дверь со стороны водителя без использования физической ручки.

Официальная документация Tesla рекомендует предварительно прогревать салон и батарею. Для этого нужно дистанционно в приложении запустить машину через функцию "Defrost Car", пока водитель еще находится дома. Выходить к машине следует уже тогда, когда она готова к поездке. Это помогает растопить лед на ручках, окнах и зарядном порту.

Что делать со льдом?

Для ручного устранения проблемы можно нажать на переднюю часть ручки, чтобы расшатать ее и сломать тонкий слой льда. После этого нужно нажать на заднюю часть для открытия. Когда ручка начнет двигаться, стоит несколько раз открыть и закрыть ее для полного удаления остатков льда.

Некоторые владельцы Tesla в холодных регионах также используют специальные водоотталкивающие средства или силиконовые спреи для обработки ручек перед морозами, чтобы уменьшить накопление влаги. Другие хранят автомобиль в гараже или под навесом, когда это возможно.