Що сталося з Tesla?

Кеті Бангерт опублікувала ролик на початку грудня, коли в США почалися морози. Відео з іронічною назвою "Переваги володіння Tesla взимку" набрало тисячі переглядів, пише 24 Канал.

Авторка показує, що ручка, яка ховається в корпус дверей і виходить назовні лише за запитом водія, виявилася повністю замерзлою, через що потрапити в салон стало неможливо, оскільки двері просто не відкривалися.

Реакція користувачів виявилася неоднозначною. Частина коментаторів захищала виробника й радила тиснути сильніше або скористатися мобільним додатком для дистанційного відкриття дверей. Інші критикували Tesla за недосконалу конструкцію, зазначаючи, що дизайн, який потребує додаткових маніпуляцій для базових функцій, не можна назвати вдалим.

Проблема замерзання ручок

Проблема замерзання ручок стала відомою серед власників Tesla у холодних регіонах. Причина криється в аеродинамічному дизайні – ручки розташовані врівень з кузовом, що покращує обтічність автомобіля. Проте це створює умови для накопичення снігу, льоду й вологи навколо механізму. Коли волога замерзає всередині шарнірних з'єднань, ручка блокується і не піддається до моменту відтавання.

Виробник передбачив кілька способів вирішення цієї проблеми. Найпростіший – функція "Unlatch Door" в офіційному мобільному додатку, яка дозволяє дистанційно відкрити двері з боку водія без використання фізичної ручки.

Офіційна документація Tesla рекомендує попередньо прогрівати салон і батарею. Для цього потрібно дистанційно в додатку запустити машину через функцію "Defrost Car", поки водій ще перебуває вдома. Виходити до машини слід уже тоді, коли вона готова до поїздки. Це допомагає розтопити лід на ручках, вікнах та зарядному порту.

Що робити з льодом?

Для ручного усунення проблеми можна натиснути на передню частину ручки, щоб розхитати її та зламати тонкий шар льоду. Після цього потрібно натиснути на задню частину для відкриття. Коли ручка почне рухатися, варто кілька разів відкрити й закрити її для повного видалення залишків льоду.

Деякі власники Tesla в холодних регіонах також використовують спеціальні водовідштовхувальні засоби або силіконові спреї для обробки ручок перед морозами, щоб зменшити накопичення вологи. Інші зберігають автомобіль у гаражі або під навісом, коли це можливо.