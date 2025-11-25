Tesla оголосила у соцмережах про нібито важливий прорив у Європі: за словами компанії, голландський регулятор RDW погодився надати національне схвалення для системи Full Self-Driving (FSD) у лютому 2026 року. RDW є ключовою інстанцією, яка займається реєстрацією та сертифікацією транспорту в Нідерландах, тож його рішення є критично важливим для запуску FSD на європейському ринку. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на пост Tesla Europe & Middle East.

Дивіться також Tesla отримала дозвіл на запуск роботаксі у ще одному американському штаті

Чому ЄС не підтвердив схвалення FSD?

У дописі Tesla навіть закликала користувачів писати RDW, аби "подякувати" за майбутнє затвердження системи. Однак регулятор швидко дав відповідь, яка суттєво відрізняється від риторики компанії.

RDW у своїй заяві зазначив, що у лютому Tesla лише продемонструє роботу FSD Supervised. За даними Bloomberg, який першим повідомив про позицію регулятора, жодного підтвердження щодо гарантованого схвалення немає. Відомство наголосило, що обидві сторони знають, які кроки потрібно пройти, аби ухвалити рішення в зазначений термін, але виконання графіка поки під питанням. Регулятор підкреслив, що для нього пріоритетом залишається безпека дорожнього руху.

Врізку на авто оцю візьму: Якщо мова йде про надійність, то за цим параметром японським брендам немає рівних. Зокрема, SUZUKI S-CROSS забезпечений гарантією у три роки чи 100 000 кілометрів, і за цей період виробник відповідає за якість авто через офіційних дилерів в Україні.

На автомобілях Tesla стандартно встановлюється система Autopilot, а за додаткові 8 000 доларів користувачі можуть активувати FSD Supervised — пакет розширених функцій, який дозволяє автоматично керувати автомобілем, змінювати смугу руху та виконувати маневри на міських дорогах. Водночас FSD не є системою повного самокерування: водій повинен тримати руки на кермі та контролювати ситуацію.

Станом на сьогодні FSD доступна в Австралії, Канаді, Китаї, Мексиці, Новій Зеландії, Пуерто-Ріко та США, але для європейських користувачів її запуск залишається невизначеним.

Чому інші автовиробники не хочуть інтегрувати автопілот Tesla у свої машини?

Протягом кількох років Ілон Маск переконував інвесторів та публіку, що система автопілота Tesla стане галузевим стандартом, який будуть змушені купувати інші компанії. Ця ідея була фундаментом для високої оцінки вартості акцій бренду як розробника штучного інтелекту. Однак амбітні плани зіткнулися з суворою реальністю.

Видання Electrek припускає, що термін "нездійснені вимоги" означає, що автовиробники вимагали систему, яка дійсно забезпечує автономне водіння без постійного нагляду, а головне – гарантує безпеку. Традиційні бренди зазвичай дотримуються V-моделі валідації: вони чітко визначають вимоги, проводять суворі випробування і підтверджують надійність ще до випуску продукту на ринок. Яскравим прикладом є компанія Mercedes-Benz, яка, випустивши власну систему третього рівня автономності Drive Pilot, взяла на себе повну юридичну відповідальність за дії автомобіля під час роботи системи.