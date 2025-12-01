Перехід до нових технологій вже почався на автомобільному заводі компанії. Найближчим часом гуманоїдні роботи стануть частиною виробничих ліній, пише 24 Канал з посиланням на Gizmochina.

Як зміниться виробництво Xiaomi?

Лей Цзюнь переконаний, що штучний інтелект перетворився з допоміжного інструмента на фундаментальну основу майбутніх промислових систем. На прикладі автомобільного заводу компанії він продемонстрував, як технології вже змінюють складні виробничі процеси.

Перевірка великих литих компонентів, яка раніше вимагала ретельного ручного контролю та займала багато часу, тепер виконується за допомогою рентгенівського сканування у поєднанні з ШІ-моделлю комп'ютерного зору. Така система завершує інспекцію всього за дві секунди, що приблизно в десять разів швидше за ручну перевірку, а точність при цьому зростає більш ніж у п'ять разів.

Компанія планує масово впровадити людиноподібних роботів на своїх виробничих лініях протягом найближчих п'яти років. Імовірно, це робитимуть не лише на автомобільних заводах, а й на виробництвах побутової техніки та смартфонів. Механічні помічники виконуватимуть фізичні завдання, які зараз покладені на працівників збірних цехів.

Проте керівник Xiaomi підкреслив, що заводське застосування роботів – це лише перший крок. Він вважає, що попит на гуманоїдних роботів у домашніх умовах може виявитися ще більшим, оскільки побутові машини потребуватимуть вищого рівня адаптивності та інтелекту для роботи в складних і непередбачуваних середовищах.



Робот CyberOne від Xiaomi / Фото Xiaomi

Майбутнє ШІ та робототехніки

Лей Цзюнь оцінює потенційний ринок технологій автоматизації у трильйон юанів, однак зазначає, що жодна компанія не зможе самостійно здійснити таку трансформацію. Наступний етап інтеграції штучного інтелекту вимагатиме спільних платформ і партнерських відносин, які підтримуватимуть різні рівні промислової екосистеми.

Керівник також закликав китайський виробничий сектор прискорити перехід до інтелектуальних автоматизованих систем, попередивши, що тривале покладання на дешеву робочу силу більше не є життєздатним шляхом для промислового зростання країни.

Власні роботи Xiaomi

Варто нагадати, що Xiaomi продемонструвала свого першого людиноподібного робота CyberOne ще у 2022 році як доказ своїх можливостей у сфері робототехніки та штучного інтелекту. Він оснащений вдосконаленими руками та ногами, підтримує балансування постави при двоногих рухах, може розпізнавати людські емоції, а також має розширені можливості зору, як зазначено на офіційному сайті Mi-Home.

Відтоді компанія розширила роботу над автоматизацією, машинним інтелектом і електромобілями, позиціонуючи себе як серйозного конкурента в перегонах за створення фабрик майбутнього.