Переход к новым технологиям уже начался на автомобильном заводе компании. В ближайшее время гуманоидные роботы станут частью производственных линий, пишет 24 Канал со ссылкой на Gizmochina.

Как изменится производство Xiaomi?

Лей Цзюнь убежден, что искусственный интеллект превратился из вспомогательного инструмента в фундаментальную основу будущих промышленных систем. На примере автомобильного завода компании он продемонстрировал, как технологии уже меняют сложные производственные процессы.

Проверка крупных литых компонентов, которая ранее требовала тщательного ручного контроля и занимала много времени, теперь выполняется с помощью рентгеновского сканирования в сочетании с ИИ-моделью компьютерного зрения. Такая система завершает инспекцию всего за две секунды, что примерно в десять раз быстрее ручной проверки, а точность при этом возрастает более чем в пять раз.

Компания планирует массово внедрить человекоподобных роботов на своих производственных линиях в течение ближайших пяти лет. Вероятно, это будут делать не только на автомобильных заводах, но и на производствах бытовой техники и смартфонов. Механические помощники будут выполнять физические задачи, которые сейчас возложены на работников сборочных цехов.

Однако руководитель Xiaomi подчеркнул, что заводское применение роботов – это только первый шаг. Он считает, что спрос на гуманоидных роботов в домашних условиях может оказаться еще большим, поскольку бытовые машины потребуют более высокого уровня адаптивности и интеллекта для работы в сложных и непредсказуемых средах.



Робот CyberOne от Xiaomi / Фото Xiaomi

Будущее ИИ и робототехники

Лей Цзюнь оценивает потенциальный рынок технологий автоматизации в триллион юаней, однако отмечает, что ни одна компания не сможет самостоятельно осуществить такую трансформацию. Следующий этап интеграции искусственного интеллекта потребует совместных платформ и партнерских отношений, которые будут поддерживать различные уровни промышленной экосистемы.

Руководитель также призвал китайский производственный сектор ускорить переход к интеллектуальным автоматизированным системам, предупредив, что длительное полагание на дешевую рабочую силу больше не является жизнеспособным путем для промышленного роста страны.

Собственные работы Xiaomi

Стоит напомнить, что Xiaomi продемонстрировала своего первого человекоподобного робота CyberOne еще в 2022 году как доказательство своих возможностей в сфере робототехники и искусственного интеллекта. Он оснащен усовершенствованными руками и ногами, поддерживает балансировку осанки при двуногих движениях, может распознавать человеческие эмоции, а также имеет расширенные возможности зрения, как указано на официальном сайте Mi-Home.

С тех пор компания расширила работу над автоматизацией, машинным интеллектом и электромобилями, позиционируя себя как серьезного конкурента в гонке за создание фабрик будущего.