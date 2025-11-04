Бренд Nothing объявил, что уже вскоре пользователи смогут полностью удалить некоторые из этих программ, в частности сервисы Meta, которые ранее можно было только выключить, информирует 24 Канал со ссылкой на Gizmochina.

Почему Nothing изменила свою политику в отношении программ?

Представленный в конце октября смартфон Phone (3a) Lite стал первым устройством Nothing, который поставлялся с предустановленным сторонним программным обеспечением. Такое решение противоречило имиджу компании, построенном на идее "чистого" Android и прозрачности, очень не понравилось пользователям.

В ответ на критику соучредитель бренда Акис Эвангелидис сообщил на комьюнити странице Nothing, что компания предоставит возможность полностью удалять сервисы Meta.

Это касается таких приложений:

Meta App Installer,

Meta App Manager,

Meta Services.

Ранее эти программы можно было только деактивировать. Обновление, которое позволит полное удаление, станет доступным в конце ноября.

Как насчет других программ?

В то же время компания пока не прокомментировала ситуацию с приложением Lock Glimpse. Этот сервис по умолчанию меняет обои на экране блокировки и показывает ссылки на статьи и сайты, на которые пользователь не подписывался.

Хотя его можно отключить в настройках, он может раздражать менее опытных владельцев смартфонов.

Nothing также отмечает, что другие предустановленные программы, такие как TikTok (в некоторых регионах), Instagram и Facebook, можно полностью удалить.

По словам компании, набор сервисов Meta был нужен только для стабильной работы и обновления программного обеспечения. Кроме того, во время первой настройки устройства запускается новый сервис рекомендаций, который предлагает проверенные приложения. Этот шаг можно полностью пропустить или отключить в настройках системы.

Какие характеристики Nothing Phone (3a) Lite?

Компания Nothing представила Phone (3a) Lite 29 октября, как сообщал Engadget. Устройство стало самым доступным аппаратом в серии Phone 3. Корпус смартфона изготовлен из стекла Panda Glass и имеет алюминиевую рамку, сохраняя фирменный асимметричный и прозрачный дизайн.



Nothing Phone (3a) Lite / Фото Nothing

За производительность отвечает восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 7300 Pro 5G, создан по 4-нанометровому техпроцессу. По словам производителя, этот чип на 15% быстрее процессора в Phone (2a).

Смартфон оснащен 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 или 256 ГБ с возможностью расширения картой microSD до 2 ТБ. Для охлаждения используется жидкостная система.

Устройство получило 6,77-дюймовый гибкий AMOLED-дисплей с разрешением 1080×2392 пикселей, адаптивной частотой обновления до 120 Гц и пиковой яркостью 3000 кд/м2. Основная камера состоит из трех модулей:

50-мегапиксельного сенсора Samsung,

8-мегапиксельного широкоугольного объектива

и макрообъектива.

Она поддерживает запись видео в формате 4K с частотой 30 кадров в секунду. Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп.

Система подсветки Glyph в этой модели упрощена до одного светодиодного индикатора Glyph Light, который оповещает об уведомлениях, когда телефон лежит экраном вниз.

Аккумулятор емкостью 5000 мА-ч обеспечивает до 22 часов просмотра видео. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 33 Вт, которая заряжает батарею до 50% примерно за 20 минут. Смартфон также имеет защиту от пыли и воды по стандарту IP54 и многофункциональную кнопку Essential Key.

Телефон работает под управлением Android 15 с оболочкой Nothing OS 3.5.

Сколько стоит Phone (3a) Lite?

Nothing Phone (3a) Lite уже доступен в Европе в белом и черном цветах. Стоимость модели на 128 ГБ составляет 249 евро, а версия на 256 ГБ стоит 279 евро.