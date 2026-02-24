Новинка розрахована на тих, кому потрібен надійний і потужний ґаджет для щоденних завдань та тривалих ігрових сесій, пояснює GSMArena.

Які технічні характеристики та можливості пропонує користувачам iQOO 15R?

Серцем нового смартфона став новітній восьмиядерний процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, що забезпечує високу швидкість роботи в будь-яких застосунках. Щоб залізо не перегрівалося під час пікових навантажень, розробники інтегрували просунуту систему охолодження IceCore VC з великою випаровувальною камерою.

Смартфон пропонується в декількох конфігураціях: користувачі можуть обрати версію з 8 або 12 Гбайт оперативної пам’яті стандарту LPDDR5X, а обсяг внутрішнього накопичувача UFS 4.1 може становити 256 або 512 Гбайт.

Окрему увагу приділили геймерам, додавши спеціальний чип Q2 Supercomputing Chip, який за допомогою методу інтерполяції кадрів значно підвищує плавність ігрового процесу.

iQOO 15R доступний в чорному та сірому кольорах / Фото iQOO

Який екран отримав смартфон?

Візуальний досвід забезпечує 6,59-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2750×1260 пікселів. Екран підтримує частоту оновлення 144 Гц, що робить анімації максимально плавними.

Панель вирізняється піковою яскравістю 5000 кд/м2 та безпечною для очей частотою ШІМ-регулювання 4320 Гц, що мінімізує мерехтіння. Зовнішній захист забезпечує скло Schott Xensation Alpha, а сканер відбитків пальців зручно розміщений під поверхнею екрана.

Камери iQOO 15R

Для фото та відео передбачена подвійна основна камера з головним сенсором Sony LYT-700V на 50 Мп та надширококутним датчиком на 8 Мп. Селфі-камера на 32 Мп акуратно вмонтована у верхній частині дисплея.

До речі, смартфон не боїться екстремальних умов, адже його корпус захищений від пилу та води за стандартами IP68/IP69.

Король автономності

Головною перевагою iQOO 15R є акумулятор ємністю 7600 мА·год. Він підтримує швидку дротову зарядку потужністю 100 Вт, а також дозволяє заряджати інші пристрої через кабель за допомогою функції зворотної зарядки.

Пристрій має товщину 7,9 міліметра і важить 206 грамів. Ґаджет працює на базі Android 16 з фірмовою оболонкою OriginOS 6. Виробник обіцяє тривалу підтримку: чотири роки оновлень операційної системи та шість років патчів безпеки.

Скільки коштує iQOO 15R?

Смартфон виходить у чорному та сірому кольорах. Ціна залежить від обсягу пам'яті: