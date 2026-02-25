Редакция 24 Канала подготовила рейтинг смартфонов, которые в течение февраля 2026 года имели наибольший показатель популярности среди покупателей. В список вошли как флагманские модели Samsung и OnePlus так и более доступные устройства с различными возможностями, автономностью и уровнем производительности.

Как мы определяли популярность? Рейтинг популярности базируется на общем количестве результатов тестов проведенных пользователями в различных бенчмарках, поданных за последние 30 дней и отобранные с помощью портала Benchmarks.

OnePlus 13 – почти лучший

В феврале 2026 года OnePlus 13 остается в числе самых популярных Android-смартфонов благодаря сочетанию топового железа, впечатляющего дисплея и мощной батареи – без компромиссов в ключевых аспектах пользовательского опыта.



OnePlus 13 / Фото CNET

Технические характеристики OnePlus 13

OnePlus 13 оснащен флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite и графическим ускорителем Adreno 830, что гарантирует максимально быструю обработку игр, приложений с большой нагрузкой и многозадачность.

Модель доступна в конфигурациях с 12 или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 256 ГБ, 512 ГБ или даже 1 ТБ хранилища типа UFS 4.0 – что соответствует самым высоким требованиям производительности в 2025 – 2026 годах.

Поддерживаются современные беспроводные стандарты Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 с широким набором аудиокодеков и NFC для мобильных платежей.

Дисплей

Экран – один из самых сильных козырей модели. Это 6,82-дюймовый LTPO AMOLED с разрешением 3168×1440 (QHD+), обеспечивающий плотность ≈510 ppi и отличную детализацию. Поддержка адаптивной частоты 1 – 120 Гц делает анимации невероятно плавными, а технологии Dolby Vision, HDR10+ обеспечивают кинематографические цвета и контраст.

Пиковая яркость до 4500 нит делает экран читабельным даже под прямыми солнечными лучами, а защитное керамическое покрытие и стандарты IP68/IP69 добавляют надежности в повседневном использовании.

Камера

OnePlus 13 имеет три 50-МП сенсоры основной камеры – широкоугольный, телефото с 3X оптическим зумом и ультраширокий – которые вместе справляются с большинством задач повседневной съемки независимо от сцены. Фронтальная камера 32 МП прекрасно подходит для селфи и видеозвонков.

Камеры хорошо держат баланс между детализацией, динамическим диапазоном и управлением шумом, а благодаря Dolby Vision видео получается ярким и реалистичным.

Батарея и зарядка

Емкость 6000 мА-ч обеспечивает автономность в течение всего дня при активном использовании (соцсети, стриминг, съемка). Поддержка 100 Вт проводной, 50 Вт беспроводной и даже реверсивной беспроводной зарядки позволяет быстро пополнить запас энергии и делиться им с другими устройствами.

Операционная система и интерфейс

OnePlus 13 работает под управлением Android 15 с фирменной оболочкой OxygenOS, предлагающей чистый и быстрый интерфейс с полезными функциями для производительности и персонализации.

Производительность и пользовательский опыт

В ежедневных операциях флагман демонстрирует молниеносную скорость, гладкую анимацию и стабильную работу без подтормаживаний даже в тяжелых играх или при многозадачности. При необходимости система динамически "расширяет" память, что усиливает ощущение мгновенной реакции устройства, рассказывает 9to5google.

Некоторые пользователи на Reddit отмечают нюансы с работой уведомлений или интерфейсом экрана блокировки, но это не критично для большинства. В целом же владельцы более чем довольны своими смартфонами.

Фактически OnePlus 13 – это один из самых сильных Android-флагманов своего поколения. Все это делает его привлекательным выбором для широкого круга пользователей, от требовательных геймеров до тех, кто просто хочет "почти идеальный" смартфон 2025 – 2026 года и "чтобы это был не iPhone или Samsung".

OnePlus Ace 5 – сбалансированный выбор

OnePlus Ace 5 – один из самых интересных Android-смартфонов 2025 – 2026 года, который сочетает флагманский потенциал с реалистичной ценой. Именно это и делает его желанным среди пользователей, которые хотят максимум производительности за разумные деньги.



OnePlus Ace 5 / Фото OnePlus

Технические характеристики OnePlus Ace 5

Смартфон работает на базе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 – одного из самых мощных мобильных чипсетов в своей нише, построенном по 4-нм техпроцессу с восьмиядерным CPU и графикой Adreno 750. Благодаря такому сочетанию железа пользователь получает плавную работу игр, тяжелых приложений и выполнения нескольких задач одновременно.

Память представлена в вариантах до 16 ГБ оперативной LPDDR5X и до 1 ТБ накопителя UFS 4.0, что дает достаточный запас для хранения файлов и программ.

Среди поддерживаемых стандартов: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и NFC для бесконтактных платежей – все, что ожидается от современного смартфона.

Дисплей

Сердцем визуального опыта является 6,78-дюймовый LTPO AMOLED дисплей с разрешением 1264×2780 пикселей (≈450 ppi) и частотой обновления 120 Гц, что обеспечивает четкое и плавное воспроизведение контента. Поддержка HDR10+ и Dolby Vision усиливает качество видео, а пик яркости до 1600 нит делает контент легким для восприятия даже в очень погожий и солнечный день.

Камера

Основная камера состоит из трех сенсоров: 50 МП главный, 8 МП ультраширокий и 2 МП макро, а фронтальная – 16 МП, что вместе дают хорошие результаты для ежедневной фотосъемки и видео.

В отзывах на NotebookCheck отмечают, что камера демонстрирует хорошую детализацию и широкие возможности при различных условиях, хотя она ближе к сильному среднему уровню, чем к топовым флагманских модулей.

Батарея и зарядка

Емкость батареи – 6415 мА-ч, что обеспечивает повседневную автономность даже при активном использовании. Смартфон поддерживает 80 Вт быструю зарядку, которая позволяет быстро восстановить запас энергии, хотя беспроводной зарядки здесь нет.

Операционная система и интерфейс

OnePlus Ace 5 поставляется с Android 15 под фирменной оболочкой ColorOS 15 (интерфейс и поведение могут варьироваться в зависимости от региона), что гарантирует современный и функциональный пользовательский опыт.

Производительность и пользовательский опыт

По оценкам, смартфон показывает довольно высокую производительность в ежедневных задачах и играх, что делает его отличным выбором для требовательных пользователей среднего класса: мощные игры работают плавно, а многозадачность не вызывает задержек.

В итоге OnePlus Ace 5 – очень сбалансированный Android-смартфон, который предлагает флагманскую производительность Snapdragon 8 Gen 3, большой и яркий дисплей, солидную батарею и современный набор функций по привлекательной цене. Ему смело можно присвоить звание "Умный выбор 2026".

Samsung Galaxy S25 Ultra – король Android

В феврале 2026-го Samsung Galaxy S25 Ultra продолжает быть эталоном премиального Android-смартфона: сбалансированный в каждом аспекте, он соединил в себе мощность, передовые камеры, большой дисплей и продуманный софт с ИИ-функциями, что делает его одним из самых популярных флагманов среди пользователей по итогам тестов и обзоров.

Кстати, уже 25 февраля Samsung презентует свои новые смартфоны Galaxy S26. Galaxy Unpacked 2026 стартует в 20:00 по киевскому времени.



Samsung Galaxy S25 Ultra / Фото Samsung

Технические характеристики Samsung Galaxy S25 Ultra

Девайс оснащен флагманским Qualcomm Snapdragon 8 Elite (в версии "for Galaxy") – одной из самых быстрых мобильных платформ Android-рынка (с мощной CPU и GPU), что обеспечивает молниеносную работу в требовательных играх, видеообработке и ИИ-задачах.

Память представлена в конфигурациях до 12 или 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ быстрого хранилища UFS 4.0, что хватает даже для самых "тяжелых" сценариев.

Поддерживаются современные беспроводные стандарты Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и NFC, а также 5G-связь.

Дисплей

S25 Ultra имеет огромный 6,9-дюймовый Dynamic AMOLED 2X дисплей с разрешением 3120×1440 (QHD+), плотностью ≈498 ppi и частотой обновления 1 – 120 Гц. Такая панель гарантирует не только исключительную четкость и плавность анимации, но и невероятно яркое изображение с поддержкой HDR10+ и пиковой яркостью до ≈2600 нит.

Корпус изготовлен из титана, дисплей защищен усиленным стеклом Corning Gorilla Armor 2, а защита по стандарту IP68 гарантирует устойчивость к пыли и воде.

Камера

Система камер S25 Ultra – одна из самых сильных в смартфонах: четыре модуля задней камеры включают:

200 МП главный сенсор с OIS,

50 МП ультраширокий,

10 МП телефото (3X оптический зум),

50 МП перископический телефото (5× оптический зум).

Фронтальная камера – 12 МП для селфи и видеозвонков.

Такая комбинация сенсоров позволяет делать детальные снимки при любых условиях освещения, записывать видео в 8K HDR, а также эффективно работать с портретами, ночной съемкой и масштабированием без потери качества.

Батарея и зарядка

Емкость батареи составляет 5000 мА-ч, что обеспечивает день активного использования (до ≈31 ч просмотра видео), однако следует рассмотреть вариант покупки павербанка.

Поддерживаются 45 Вт проводная зарядка, 25 Вт беспроводная зарядка и обратная беспроводная зарядка. Некоторые тесты показывают, что автономность S25 Ultra стабильная, но не рекордная в абсолютных цифрах – в реальном использовании можно получить примерно 6+ ч активного экрана, что для топового флагмана выглядит полностью конкурентно, объясняет PhoneArena.

Операционная система и интерфейс

Смартфон работает под управлением Android 15 с фирменной оболочкой One UI 7, которая приносит расширенные функции Galaxy AI, которая приносит расширенные функции Galaxy AI – от персонального помощника до интеллектуальных инструментов для фото, сообщений и производительности.

Производительность и пользовательский опыт

Samsung Galaxy S25 Ultra демонстрирует самую высокую производительность среди Android-устройств: плавную работу без подтормаживаний в тяжелых играх, быструю обработку видео и фото, стабильную многозадачность. AI-функции также заметно усиливают пользовательский опыт, делая интерфейс умнее и адаптивнее.

По итогам независимых обзоров и рейтингов, именно этот смартфон нередко называют лучшим премиальным Android-флагманом своего поколения – превосходным балансом железа и софта без серьезных компромиссов.

OnePlus Ace 6 – мощный середнячок

Мы снова возвращаемся к OnePlus и это уже третий смартфон в нашем рейтинге. Что поделаешь, если пользователям действительно нравится этот бренд, если верить количеству тестов на бенчмарках.

Изюминкой устройства является, вероятно, выдающаяся автономность в сочетании с большим дисплеем – именно те критерии, что ищут пользователи, которые ценят производительность и длительную работу в режиме когда розетка будет доступна только дома.



OnePlus Ace 6 / Фото OnePlus

Технические характеристики OnePlus Ace 6

Конкретная модель получила мощный Qualcomm Snapdragon 8 Elite с графическим ускорителем Adreno 830, что в большинстве случаев обеспечивает более чем приемлемые показатели производительности в требовательных задачах и современных играх.

Смартфон доступен в конфигурациях с 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 256 ГБ/512 ГБ/1 ТБ хранилища UFS 4.1.

С современными стандартами связи здесь также все прекрасно – поддерживаются 5G, Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, а также NFC для бесконтактных платежей.

Дисплей

Перед пользователями, которые выбирают OnePlus Ace 6 предстает большой 6,83-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением 2800×1272 пикселей (≈450 ppi) и частотой обновления 165 Гц, которая делает анимации и гейминг чрезвычайно плавными.

Экран поддерживает HDR10+, широкий цветовой охват и максимальную яркость до ≈1800 нит, что обеспечивает комфортный просмотр при ярком свете.

Камера

OnePlus Ace 6 имеет две задние камеры: 50 МП основная и 8 МП ультраширокая, а фронтальная камера – 16 МП, что обеспечивает качественные селфи и видеосвязь.

Этот набор хорошо справляется с повседневными фото и видео, включая 4K-запись, а стабилизация помогает избегать дрожания при движениях.

Батарея и зарядка

Одной из главных фишек Ace 6 является аккумулятор емкостью 7800 мА-ч, что значительно превышает средний показатель в смартфонах и обеспечивает сверхдолгую автономность: чаще всего эта модель может работать более суток без подзарядки даже при активном использовании.

Операционная система и интерфейс

OnePlus Ace 6 работает под управлением Android 16 с фирменной оболочкой ColorOS, обеспечивающей пользователю доступ к современным функциям, оптимизации и широким возможностям кастомизации.

Производительность и пользовательский опыт

Благодаря Snapdragon 8 Elite и большому объему памяти модель демонстрирует отличную производительность в большинстве повседневных задач: от игр до обработки видео. Обозреватели Phandroid отмечают также эффективную систему охлаждения, которая поддерживает стабильную производительность под нагрузкой.

Недостатки тоже присутствуют. Для части потенциальных владельцев может быть критичным отсутствие телеобъектива и беспроводной зарядки, но в целом это малозначительные компромиссы в своей ценовой категории.

В итоге же OnePlus Ace 6 остается отличным выбором и одним из самых интересных устройств февраля 2026 года с существенным преимуществом в автономности при сохранении достаточных (для большинства пользователей) показателей производительности.

Samsung Galaxy M55 5G – взвешенный выбор фанатов бренда

Samsung остается очень популярным брендом среди владельцев Android-смартфонов и если говорить о сбалансированном устройстве этой марки, то Galaxy M55 5G – это то, что вам нужно.

Это подтверждают и бенчмарки – девайс до сих пор самый популярный среди "средних" смартфонов Samsung в 2025 – 2026 годах, который сочетает яркий большой дисплей, солидную производительность и умеренную цену.



Samsung Galaxy M55 5G / Фото Samsung

Технические характеристики Galaxy M55 5G

Устройство собрано на базе Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 – энергоэффективной 4-нм платформы с восьмиядерной CPU и графикой Adreno. Это все еще выдает уверенную производительность в ежедневных задачах, мультимедиа и играх среднего уровня.

Смартфон доступен в конфигурациях с 8 ГБ или даже 12 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ или 256 ГБ хранилища, с возможностью расширения через microSD – важное преимущество для тех, кто носит с собой много фото и видео.

Несмотря на статус смартфона "среднего уровня" гаджет поддерживает 5G, Wi-Fi, Bluetooth v5.2 и NFC, что делает M55 современным и универсальным в связи.

Дисплей

Экран Galaxy M55 – это 6,7-дюймовый Super AMOLED Plus с разрешением 2400×1080 (FHD+) и частотой обновления 120 Гц, выдающий четкое и плавное изображение. Яркость до ≈1000 нит делает дисплей хорошо видимым даже при ярком свете. Тонкие рамки и впечатление "погружения" добавляют премиального ощущения даже в среднеценовом сегменте.

Камера

Samsung Galaxy M55 5G имеет тройную камеру:

50 МП главный сенсор с оптической стабилизацией (OIS) – для четких фото;

8 МП ультраширокий объектив – для широкоформатных кадров;

2 МП макро – для близких съемок.

Особенностью этой модели является 50 МП фронтальная камера – редкость даже в более дорогих моделях, что делает ее отличным вариантом для селфи.

Камеры обеспечивают повседневные фото и 4K-видео, хотя в сложных условиях освещения детализация может быть средней – характерно для сегмента среднего класса.

Батарея и зарядка

Батарея емкостью 5000 мА-ч обеспечивает сутки автономной работы при умеренном использовании. Скорее всего вам понадобится небольшой павербанк для случаев, когда розетка будет недоступна в течение дня.

В то же время поддержка 45 Вт быстрой зарядки Super Fast Charging 2.0 позволяет быстро пополнить заряд и вернуться к работе, поэтому лучше иметь две зарядки: для дома и в офисе.

Операционная система и интерфейс

Устройство работает на Android 14 с интуитивно понятной оболочкой One UI 6.1, которую Samsung активно обновляет (4 года обновлений ОС и 5 лет безопасности), что гарантирует современные функции, стабильность и поддержку новых возможностей в течение нескольких лет.

Важно! Galaxy M55 5G вышел в конце в 2024 году поэтому у вас все еще есть в запасе несколько лет обновлений и поддержки.

Производительность и пользовательский опыт

В повседневных задачах Galaxy M55 5G обеспечивает плавную работу без рывков, быстрый запуск приложений и стабильную многозадачность, утверждают обозреватели Gadgets360. Snapdragon 7 Gen 1 – это чип для среднего класса, но он показывает себя хорошо даже в некоторых современных играх при средних настройках графики.

Некоторые пользователи на Reddit жаловались на нагрев устройства во время длительных игровых сессий или тяжелых задач, но это характерно для чипсетов этого класса и не является критичным для повседневного использования. Просто вам следует помнить, что этот смартфон лучше не перегружать.

И хоть Galaxy M55 5G не новый смартфон – это все еще одно из самых интересных устройств "среднего класса" с активной поддержкой и характеристиками с твердой оценкой "хорошо". Такой смартфон прекрасно подойдет тем, кто ищет баланс между возможностями и стоимостью, при этом не отказываясь от ключевых современных функций.