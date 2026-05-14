Что произошло со смартфоном?

Интернет-сообщество активно обсуждает недавний инцидент с моделью Galaxy S24, которая была выпущена два года назад. Причиной стал взрыв устройства в руках пользователя. Как сообщает издание PhoneArena, происшествие случилось 11 мая 2026 года в Южной Корее.

По словам пострадавшего, который рассказал свою историю на Reddit, ситуация развивалась мгновенно. Смартфон неожиданно начал дымиться, температура корпуса стремительно возросла, после чего произошел взрыв. Наиболее тревожным фактором является то, что в этот момент гаджет работал в штатном режиме.

Этот случай произошел во время обычного использования, когда я просто просматривал страницы в интернете,

– прокомментировал пользователь под псевдонимом chocho-789.

Владелец заявляет, что телефон не был подключен к зарядному устройству, не имел физических повреждений от падений и никогда не разбирался для ремонта. Опубликованные фотографии демонстрируют, что аппарат полностью уничтожен.



Samsung Galaxy S24 загорелся во время использования / Фото chocho-789



Специалисты отмечают, что последствия могли быть значительно хуже, если бы нижняя часть корпуса не раскрылась во время возгорания, что несколько снизило силу взрывной волны. Однако пострадавшему все равно понадобилась медицинская помощь из-за симптомов отравления дымом, а также из-за возникновения тревожности и бессонницы на фоне стресса.

Пожарная служба, которая выехала на вызов, обнаружила признаки, связанные с возгоранием литий-ионного аккумулятора на месте происшествия,

– сообщил журналист Аман Кумар, который первым рассказал об этой истории.

Представители компании Samsung уже связались с пострадавшим для проведения тщательного расследования. Ожидается, что устройство заберут для экспертизы, чтобы установить точную причину возгорания.

Компания Samsung пока не делала публичных комментариев.

Это не первый подобный случай в текущем году. Как вспоминает 24 Канал, ранее сообщалось о взрыве Galaxy S25 Plus во время зарядки, однако тогда расследование производителя показало, что причиной стала внешняя механическая сила.

Также невозможно не вспомнить масштабный кризис 2016 года с моделью Galaxy Note 7, которая имела дефект конструкции аккумуляторов. После старта продаж пользователи начали массово сообщать о случаях перегрева, задымления, воспламенения и даже взрывов смартфонов во время зарядки или обычного использования. Некоторые устройства вспыхивали на столах, в карманах, в автомобилях и даже в самолетах.

Эта проблема была настолько серьезной, что устройства запретили проносить на борт самолетов по всему миру, а компания была вынуждена отозвать все единицы товара, что стоило ей миллиарды долларов, пишет TechRadar.

Одним из самых известных эпизодов стала эвакуация пассажиров самолета Southwest Airlines в США. Телефон Galaxy Note 7 начал дымиться прямо в салоне еще до взлета. По словам очевидцев, смартфон прожег ковровое покрытие самолета и наполнил салон густым дымом. Из-за серии таких случаев авиакомпании по всему миру начали запрещать перевозку Galaxy Note 7 в багаже и ручной клади. Федеральное управление гражданской авиации США также выпустило отдельные предупреждения, пишет Condé Nast Traveler.

Samsung сначала пыталась решить проблему через отзыв партии смартфонов и замену аккумуляторов. Компания считала, что проблема касается только батарей одного производителя. Но ситуация стала еще хуже, когда начали вспыхивать даже "безопасные" замененные устройства.

В итоге Samsung полностью прекратила производство Galaxy Note 7 и отозвала примерно 3 миллиона смартфонов по всему миру. Это стало одним из крупнейших технических провалов в истории мобильной индустрии. Компания потеряла миллиарды долларов, а ее репутация серьезно пострадала.

Дальнейшее расследование показало, что причиной стали дефекты литий-ионных батарей. В одних аккумуляторах электроды деформировались из-за слишком плотной компоновки внутри корпуса. В других были ошибки сварки и проблемы с изоляционной лентой. В результате возникали короткие замыкания, после чего батарея входила в так называемый "тепловой разгон" – процесс неконтролируемого нагрева, который может завершиться огнем или взрывом.

После скандала Samsung изменила процедуры тестирования аккумуляторов и ввела многоуровневую систему проверки батарей. История Galaxy Note 7 настолько запечатлелась в массовой культуре, что этот смартфон до сих пор вспоминают как символ технологической катастрофы. Даже спустя годы пользователи в соцсетях и на Reddit обсуждают этот случай как один из самых опасных провалов мобильной индустрии.

Samsung была не единственной, чьи смартфоны пылали

Впрочем, Samsung был далеко не единственной компанией, которая сталкивалась с подобными инцидентами. Случаи возгорания смартфонов случались и с телефонами других брендов, хотя не в таких масштабах.

Смартфоны Apple также неоднократно становились источником скандалов из-за аккумуляторов. В разные годы сообщалось о возгораниях и взрывах моделей iPhone во время зарядки, перегрева или механических повреждений. Часто проблема была связана со вздутием батареи. В некоторых случаях пользователи получали ожоги рук или лица. Отдельные инциденты происходили в магазинах Apple Store, где смартфоны начинали дымиться прямо во время сервисной проверки.

Несколько резонансных случаев касались смартфонов OnePlus. В сети появлялись фотографии устройств с выгоревшими корпусами и расплавленными дисплеями. Некоторые пользователи заявляли, что телефоны занимались ночью во время зарядки.

Подобные истории также случались с телефонами Xiaomi, Motorola и Google. Чаще всего речь шла о проблемах с литий-ионными батареями, некачественными зарядными устройствами или физическими повреждениями аккумуляторов.

Риски и опасности

Особенно опасными такие инциденты становятся из-за особенностей литий-ионных батарей. Они способны накапливать большое количество энергии в компактном корпусе. Если внутри батареи нарушается изоляция между элементами, возникает короткое замыкание, пишет 24 Канал. Температура начинает стремительно расти, батарея выделяет газы, а затем может вспыхнуть или взорваться. Именно поэтому авиакомпании так строго относятся к поврежденным смартфонам и павербанкам.

Во многих случаях пользователи перед воспламенением замечали тревожные признаки: вздутие корпуса, перегрев, запах гари, резкое падение заряда или деформацию дисплея. Эксперты отмечают, что такие симптомы нельзя игнорировать. Если батарея начала надуваться или телефон чрезмерно греется, устройство нужно немедленно прекратить заряжать и отнести в сервисный центр.

История со смартфонами, что взрываются, существенно повлияла на всю индустрию, вспоминает 24 Канал. Производители усилили контроль качества батарей, добавили новые механизмы защиты и изменили системы быстрой зарядки. Но полностью риск не исчез. Из-за высокой плотности энергии современные литий-ионные аккумуляторы все еще остаются потенциально опасными, особенно в случае производственного брака, перегрева или физического повреждения.

Что делать, если смартфон начал дымить или загорелся: правила и инструкции

Если смартфон начал сильно нагреваться, шипеть, дымить или загорелся, действовать нужно максимально быстро. В большинстве случаев причиной становится литий-ионный аккумулятор, который переходит в состояние так называемого "теплового разгона". Это опасная реакция, во время которой батарея начинает неконтролируемо выделять тепло, токсичные газы и пламя. Такие пожары могут развиваться очень быстро.

Первым признаком проблемы часто становится сильный перегрев. Телефон может стать неестественно горячим даже без нагрузки. Иногда появляется запах горения или химии, слышно потрескивание, шипение или щелчок. Также опасными сигналами являются вздутие корпуса, деформация дисплея, утечка жидкости из батареи или появление дыма, сообщает Лондонская пожарная служба.

Если смартфон только начал перегреваться или дымить, первым делом нужно прекратить его зарядку. Отсоедините кабель питания, но только если это безопасно и устройство еще можно взять в руки без риска ожогов. После этого смартфон нужно отдалить от легковоспламеняющихся вещей: штор, мебели, одежды, бумаги, одеял или матрасов. Специалисты советуют положить его на бетон, плитку, металлическую поверхность или в металлический контейнер, пишет Департамент безопасности и чрезвычайных служб.

Если телефон уже начал гореть, главное правило – не пытаться спасать устройство. Безопасность людей важнее техники. Нужно немедленно покинуть помещение и вызвать спасателей. Литий-ионные батареи могут повторно воспламеняться даже через некоторое время после тушения. Кроме того, они выделяют токсичный дым, который нельзя вдыхать, предупреждает ICC Compliance Center Inc.

Отдельная проблема – распространенные мифы о тушении таких пожаров. В интернете часто пишут, что воду использовать нельзя. На самом деле ситуация сложнее. Для обычных литий-ионных батарей смартфонов вода может помочь охладить устройство и сдержать распространение пламени, особенно если нет огнетушителя. Но делать это нужно осторожно и только если пожар небольшой и нет риска для жизни.

Категорически нельзя брать руками поврежденную или раздутую батарею, прокалывать смартфон, пытаться разобрать его или выбрасывать в мусорку. Проколотый аккумулятор может мгновенно вспыхнуть.

Если воспламенение произошло в кармане одежды, нужно как можно скорее сбросить или снять эту одежду. Известны случаи, когда телефоны вызывали серьезные ожоги ног, живота и рук. В Бразилии женщина получила ожоги второй и третьей степени после того, как смартфон Motorola внезапно загорелся в заднем кармане прямо в супермаркете, о чем ранее писало издание News.com.au.

После любого инцидента смартфон нельзя снова заряжать или включать. Его нужно отнести в сервисный центр или пункт утилизации электроники. Поврежденные литий-ионные батареи остаются опасными даже после того, как перестали дымить, пишет Unified Fire Authority.

Что делать, чтобы снизить риск возгорания батареи смартфона

Чтобы снизить риск таких ситуаций, рекомендуют использовать только оригинальные или сертифицированные зарядные устройства, не накрывать телефон во время зарядки, не оставлять его на солнце или в автомобиле в жару, а также не заряжать смартфон на кровати или под подушкой. Также не стоит пользоваться устройством с раздутой батареей или поврежденным корпусом, советует 24 Канал.