Що сталося зі смартфоном?

Інтернет-спільнота активно обговорює нещодавній інцидент із моделлю Galaxy S24, яка була випущена два роки тому. Причиною став вибух пристрою в руках користувача. Як повідомляє видання PhoneArena, подія трапилася 11 травня 2026 року в Південній Кореї.

За словами потерпілого, який розповів свою історію на Reddit, ситуація розвивалася миттєво. Смартфон несподівано почав диміти, температура корпусу стрімко зросла, після чого стався вибух. Найбільш тривожним фактором є те, що в цей момент гаджет працював у штатному режимі.

Цей випадок стався під час звичайного використання, коли я просто переглядав сторінки в інтернеті,

– прокоментував користувач під псевдонімом chocho-789.

Власник заявляє, що телефон не був підключений до зарядного пристрою, не мав фізичних пошкоджень від падінь і ніколи не розбирався для ремонту. Опубліковані фотографії демонструють, що апарат повністю знищений.



Samsung Galaxy S24 загорівся під час використання / Фото chocho-789



Фахівці зазначають, що наслідки могли бути значно гіршими, якби нижня частина корпусу не розкрилася під час займання, що дещо знизило силу вибухової хвилі. Проте постраждалому все одно знадобилася медична допомога через симптоми отруєння димом, а також через виникнення тривожності та безсоння на фоні стресу.

Пожежна служба, яка виїхала на виклик, виявила ознаки, пов'язані із займанням літій-іонного акумулятора на місці події,

– повідомив журналіст Аман Кумар, який першим розповів про цю історію.

Представники компанії Samsung уже зв'язалися з потерпілим для проведення ретельного розслідування. Очікується, що пристрій заберуть для експертизи, щоб встановити точну причину загоряння.

Компанія Samsung поки що не робила публічних коментарів.

Це не перший подібний випадок у поточному році. Як пригадує 24 Канал, раніше повідомлялося про вибух Galaxy S25 Plus під час заряджання, проте тоді розслідування виробника показало, що причиною стала зовнішня механічна сила.

Також неможливо не згадати масштабну кризу 2016 року з моделлю Galaxy Note 7, яка мала дефект конструкції акумуляторів. Після старту продажів користувачі почали масово повідомляти про випадки перегріву, задимлення, займання та навіть вибухів смартфонів під час заряджання або звичайного використання. Деякі пристрої спалахували на столах, у кишенях, в автомобілях і навіть у літаках.

Ця проблема була настільки серйозною, що пристрої заборонили проносити на борт літаків по всьому світу, а компанія була змушена відкликати всі одиниці товару, що коштувало їй мільярди доларів, пише TechRadar.

Одним із найвідоміших епізодів стала евакуація пасажирів літака Southwest Airlines у США. Телефон Galaxy Note 7 почав диміти прямо в салоні ще до зльоту. За словами очевидців, смартфон пропалив килимове покриття літака та наповнив салон густим димом. Через серію таких випадків авіакомпанії по всьому світу почали забороняти перевезення Galaxy Note 7 у багажі та ручній поклажі. Федеральне управління цивільної авіації США також випустило окремі попередження, пише Condé Nast Traveler.

Samsung спочатку намагалася вирішити проблему через відкликання партії смартфонів і заміну акумуляторів. Компанія вважала, що проблема стосується лише батарей одного виробника. Але ситуація стала ще гіршою, коли почали спалахувати навіть "безпечні" замінені пристрої.

У підсумку Samsung повністю припинила виробництво Galaxy Note 7 та відкликала приблизно 3 мільйони смартфонів по всьому світу. Це стало одним із найбільших технічних провалів в історії мобільної індустрії. Компанія втратила мільярди доларів, а її репутація серйозно постраждала.

Подальше розслідування показало, що причиною стали дефекти літій-іонних батарей. В одних акумуляторах електроди деформувалися через занадто щільне компонування всередині корпусу. В інших були помилки зварювання та проблеми з ізоляційною стрічкою. У результаті виникали короткі замикання, після чого батарея входила у так званий "тепловий розгін" – процес неконтрольованого нагрівання, який може завершитися вогнем або вибухом.

Після скандалу Samsung змінила процедури тестування акумуляторів та запровадила багаторівневу систему перевірки батарей. Історія Galaxy Note 7 настільки закарбувалася в масовій культурі, що цей смартфон досі згадують як символ технологічної катастрофи. Навіть через роки користувачі у соцмережах і на Reddit обговорюють цей випадок як один із найнебезпечніших провалів мобільної індустрії.

Samsung була не єдиною, чиї смартфони палали

Втім, Samsung був далеко не єдиною компанією, яка стикалася з подібними інцидентами. Випадки займання смартфонів траплялися і з телефонами інших брендів, хоча не в таких масштабах.

Смартфони Apple також неодноразово ставали джерелом скандалів через акумулятори. В різні роки повідомлялося про займання та вибухи моделей iPhone під час заряджання, перегріву або механічних пошкоджень. Часто проблема була пов'язана зі здуттям батареї. У деяких випадках користувачі отримували опіки рук або обличчя. Окремі інциденти ставалися в магазинах Apple Store, де смартфони починали диміти прямо під час сервісної перевірки.

Кілька резонансних випадків стосувалися смартфонів OnePlus. У мережі з'являлися фотографії пристроїв із вигорілими корпусами та розплавленими дисплеями. Деякі користувачі заявляли, що телефони займалися вночі під час заряджання.

Подібні історії також траплялися з телефонами Xiaomi, Motorola та Google. Найчастіше мова йшла про проблеми з літій-іонними батареями, неякісними зарядними пристроями або фізичними пошкодженнями акумуляторів.

Ризики і небезпеки

Особливо небезпечними такі інциденти стають через особливості літій-іонних батарей. Вони здатні накопичувати велику кількість енергії у компактному корпусі. Якщо всередині батареї порушується ізоляція між елементами, виникає коротке замикання, пише 24 Канал. Температура починає стрімко зростати, батарея виділяє гази, а потім може спалахнути або вибухнути. Саме тому авіакомпанії так суворо ставляться до пошкоджених смартфонів і павербанків.

У багатьох випадках користувачі перед займанням помічали тривожні ознаки: здуття корпусу, перегрів, запах гару, різке падіння заряду або деформацію дисплея. Експерти наголошують, що такі симптоми не можна ігнорувати. Якщо батарея почала надуватися або телефон надмірно гріється, пристрій потрібно негайно припинити заряджати та віднести до сервісного центру.

Історія зі смартфонами, що вибухають, суттєво вплинула на всю індустрію, пригадує 24 Канал. Виробники посилили контроль якості батарей, додали нові механізми захисту та змінили системи швидкого заряджання. Але повністю ризик не зник. Через високу щільність енергії сучасні літій-іонні акумулятори все ще залишаються потенційно небезпечними, особливо у випадку виробничого браку, перегріву або фізичного пошкодження.

Що робити, якщо смартфон почав диміти або загорівся: правила та інструкції

Якщо смартфон почав сильно нагріватися, шипіти, диміти або загорівся, діяти потрібно максимально швидко. У більшості випадків причиною стає літій-іонний акумулятор, який переходить у стан так званого "теплового розгону". Це небезпечна реакція, під час якої батарея починає неконтрольовано виділяти тепло, токсичні гази та полум'я. Такі пожежі можуть розвиватися дуже швидко.

Першою ознакою проблеми часто стає сильний перегрів. Телефон може стати неприродно гарячим навіть без навантаження. Інколи з'являється запах горіння або хімії, чути потріскування, шипіння чи клацання. Також небезпечними сигналами є здуття корпусу, деформація дисплея, витік рідини з батареї або поява диму, повідомляє Лондонська пожежна служба.

Якщо смартфон тільки почав перегріватися або диміти, насамперед потрібно припинити його заряджання. Від'єднайте кабель живлення, але лише якщо це безпечно і пристрій ще можна взяти в руки без ризику опіків. Після цього смартфон потрібно віддалити від легкозаймистих речей: штор, меблів, одягу, паперу, ковдр чи матраців. Фахівці радять покласти його на бетон, плитку, металеву поверхню або в металевий контейнер, пише Департамент безпеки та надзвичайних служб.

Якщо телефон уже почав горіти, головне правило – не намагатися рятувати пристрій. Безпека людей важливіша за техніку. Потрібно негайно покинути приміщення та викликати рятувальників. Літій-іонні батареї можуть повторно займатися навіть через деякий час після гасіння. Крім того, вони виділяють токсичний дим, який не можна вдихати, попереджає ICC Compliance Center Inc.

Окрема проблема – поширені міфи про гасіння таких пожеж. В інтернеті часто пишуть, що воду використовувати не можна. Насправді ситуація складніша. Для звичайних літій-іонних батарей смартфонів вода може допомогти охолодити пристрій і стримати поширення полум'я, особливо якщо немає вогнегасника. Але робити це потрібно обережно і тільки якщо пожежа невелика та немає ризику для життя.

Категорично не можна брати руками пошкоджену або роздуту батарею, проколювати смартфон, намагатися розібрати його чи викидати у смітник. Проколотий акумулятор може миттєво спалахнути.

Якщо займання сталося в кишені одягу, потрібно якомога швидше скинути або зняти цей одяг. Відомі випадки, коли телефони спричиняли серйозні опіки ніг, живота та рук. У Бразилії жінка отримала опіки другого та третього ступеня після того, як смартфон Motorola раптово загорівся в задній кишені просто в супермаркеті, про що раніше писало видання News.com.au.

Після будь-якого інциденту смартфон не можна знову заряджати або вмикати. Його потрібно віднести до сервісного центру або пункту утилізації електроніки. Пошкоджені літій-іонні батареї залишаються небезпечними навіть після того, як перестали диміти, пише Unified Fire Authority.

Що робити, щоб знизити ризик загоряття батареї смартфона

Щоб знизити ризик таких ситуацій, рекомендують використовувати лише оригінальні або сертифіковані зарядні пристрої, не накривати телефон під час заряджання, не залишати його на сонці або в автомобілі в спеку, а також не заряджати смартфон на ліжку чи під подушкою. Також не варто користуватися пристроєм із роздутою батареєю або пошкодженим корпусом, радить 24 Канал.