Як зазначає джерело, смартфон Xiaomi Redmi Note 12 Pro загорівся прямо в кишені сорочки свого власника.

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Що сталося

Мешканець Індії Навін Дазія придбав смартфон Redmi Note 12 Pro зовсім недавно, у лютому 2023 року. 11 квітня він ішов вулицею, а смартфон лежав у кишені сорочки. Спочатку він побачив дим, а потім відчув високу температуру на своїй шкірі. Чоловік швидко вихопив пристрій, кинув його на землю і той почав горіти.

На щастя, обійшлося без опіків та інших травм. Однак за наступні кілька хвилин смартфон перетворився на купку вугілля.

Дазія зв'язався зі службою підтримки Redmi, але отримав від них "незадовільну відповідь". Що під цим має на увазі джерело – чи компанія взагалі проігнорувала постраждалого, чи відмовилась приймати скаргу – неясно. Користувач наполягає, що якщо він не отримає задовільної відповіді від Redmi, то подасть на компанію до суду. Як правило після розголосу таких інцидентів компанії йдуть на співпрацю. Xiaomi буде змушена провести розслідування цього питання, щоб гарантувати безпеку іншим користувачам Redmi Note 12 Pro.

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