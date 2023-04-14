У компанії зазначили, що створюють споживчу електроніку, яка пропонується виключно для цивільного та комерційного використання. Вона відкинула звинувачення НАЗК та зазначила, що не підтримує жодних військових дій.

До теми НАЗК внесло Xiaomi до списку міжнародних спонсорів війни

Комфорт для вбивць з Росії важливіший

Свою співпрацю з країною-агресоркою, яка щодня тероризує український народ та намагається вбити якомога більше українців, Xiaomi виправдовує тим, що "кожен споживач у світі має право на доступ до засобів зв’язку та інформації в Інтернеті". У компанії зазначили, що ведуть бізнес у більш ніж 100 країнах і регіонах світу.

Xiaomi зазначила, що дотримується всіх законів і правил у кожній юрисдикції, де працює. А своєю місією назвала “дозволити кожному у світі насолоджуватися кращим життям за допомогою інноваційних технологій", що особливо цинічно звучить щодо мешканців країни, які не раз відкрито у мережі підтримували війну, виправдовували своїх солдатів та керівництво, а також щиро раділи смертям українців.

Ми категорично проти звинувачень Національного агентства України з питань запобігання корупції у тому, що ми є "міжнародним спонсором війни". Ми не підтримуємо жодних військових дій. Ми повністю підтримуємо мир у всьому світі,

– відреагували у Xiaomi.

Однак варто зауважити, що такий великий та всесвітньо відомий бренд, який присутній на ринку не один рік, навряд не знає, у чому шкода його співпраці з країною-терористкою. Мовиться не лише про "комфорт" для вбивць чи отримані гроші, які йдуть на фінансування армії Росії, а й про те, що його техніку можуть використовувати й для ведення бойових дій: як напряму, так й за допомогою деталей, витягнутих з неї.

Рішення Національного агентства України з питань запобігання корупції

Під час винесення свого рішення у НАЗК підкреслили, що Xiaomi Corporation не лише продовжила свою роботу в Росії, але й досі залишається лідером з продажів смартфонів в державі-терористі, яким є з 2018 року.

У компанії не звертають уваги на війну в Україні та моральне ставлення до неї, а турбуються власною фінансовою вигодою. Так, наразі Xiaomi активно відновлює набір персоналу до своїх російських офісів, що за твердженням НАЗК свідчить про те, що Xiaomi Corporation спонсорує військову агресію Росії проти України. Також зауважимо, що лише у третьому кварталі 2022 року компанія встигла збільшити поставки до країни-окупантки на 39%.

"Зараз же компанія активно відновлює набір персоналу до своїх російських офісів та оголосила про офіційний старт продажів флагманських смартфонів. Це прямо свідчить про те, що Xiaomi Corporation спонсорує військову агресію Росії проти України", – підкреслили в НАЗК.