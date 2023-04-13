У НАЗК заявили, що Xiaomi не просто продовжила свою роботу в Росії, але й досі залишається лідером з продажів смартфонів в державі-терористі.

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Xiaomi продовжує заробляти у Росії

Як мовиться у повідомленні, з 2018 року й до сьогодні Xiaomi займає перше місце з продажів в інтернет-магазинах Росії, а також має велику мережу офіційних авторизованих роздрібних магазинів Mi Store по всій РФ.

Попри війну в Україні, Xiaomi активно відновлює набір персоналу до своїх російських офісів. У НАЗК стверджують, що це свідчить про те, що Xiaomi Corporation спонсорує військову агресію Росії проти України

"Поки росіяни бомбили мирні українські міста, Xiaomi встигла збільшити поставки у Росії на 39% у третьому кварталі 2022 року. Зараз же компанія активно відновлює набір персоналу до своїх російських офісів та оголосила про офіційний старт продажів флагманських смартфонів. Це прямо свідчить про те, що Xiaomi Corporation спонсорує військову агресію Росії проти України", – додали в НАЗК.

У списку міжнародних спонсорів війни 21 компанія