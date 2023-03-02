Класичні акумулятори, які широко застосовуються в сучасній електроніці, на таке не здатні. Вони швидко втрачають заряд навіть за легкого мінуса.

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Що відомо

В акумуляторі Xiaomi твердотільним є тільки сепаратор, що відокремлює анод від катода. Ця перешкода запобігає короткому замиканню, яке могло б виникнути через утворення струмопровідних наростів на електродах – такої проблеми у винаході компанії просто не існує.

Акумулятор Xiaomi розряджається на морозі набагато повільніше класичних батарей. При -20 градусах за Цельсієм він втрачає приблизно на 20 відсотків менше заряду, ніж акумулятори, зібрані з рідких компонентів. Такий процес, за словами інженерів, неминучий, оскільки на морозі електроліт стає в'язким, що ускладнює рух іонів літію.



Порівняння нової батареї з сучасними / Фото Xiaomi

До переваг нового акумулятора Xiaomi також належить стійкість до механічних впливів: він набагато безпечніший і не загориться при пошкодженні оболонки.

Можна не сумніватися, що Xiaomi буде використовувати подібні акумулятори у своїх пристроях в майбутньому, але це трапиться лише тоді, коли технологія буде достатньо зрілою, щоб знайти застосування в масовій продукції.