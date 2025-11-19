В чем именно подозревают бывшего топ-менеджера?

Главной фигурой в этом деле является Ло Вэй-цзен, который более 20 лет проработал в TSMC, занимая должность старшего вице-президента по корпоративной стратегии. В июле 2025 года он ушел из компании, что было представлено как выход на пенсию. Для него даже устроили торжественное прощальное мероприятие. Однако уже в октябре стало известно, что Ло Вей-цзен устроился в Intel, где он уже работал ранее до 2004 года. Там он занял должность вице-президента по исследованиям и разработкам, пишет 24 Канал со ссылкой на WCCFTECH.

Прокуратура Тайваня начала расследование по обвинению в краже коммерческой тайны. По данным местных СМИ, в частности издания DigiTimes, перед увольнением из TSMC Ло Вей-цзен якобы поручил подчиненным подготовить для него отчеты о самых передовых разработках компании. Речь идет о секретных данных, касающихся 2-нанометрового техпроцесса, а также будущих технологий 1,6 нанометра. Сообщается, что, покидая компанию, он забрал с собой более 80 ящиков с документами и книгами, что и вызвало подозрения у службы безопасности TSMC.

Ситуация осложняется тем, что технология 2-нанометрового производства чипов считается в Тайване "ключевой национальной технологией", защищенной законом о национальной безопасности. Поскольку в TSMC считали, что топ-менеджер действительно уходит на пенсию, с ним не подписали стандартное соглашение о неконкуренции, которое бы запрещало ему работать на конкурентов в течение определенного периода.

В то же время некоторые аналитики выражают сомнения, что секреты TSMC могут быть непосредственно полезными для Intel. Технологические процессы компаний существенно отличаются. Например, в техпроцессе Intel 18A используются другие подходы к питанию транзисторов (PowerVia) и формированию шаблонов, чем в 2-нанометровом техпроцессе TSMC. Однако, даже если прямое копирование технологий невозможно, полученная информация может быть чрезвычайно ценной для конкурентного анализа и стратегического планирования Intel.

Сейчас расследование продолжается. Ни TSMC, ни Intel официально не комментируют ситуацию.