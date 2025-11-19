У чому саме підозрюють колишнього топменеджера?
Головною фігурою у цій справі є Ло Вей-цзен, який понад 20 років пропрацював у TSMC, обіймаючи посаду старшого віцепрезидента з корпоративної стратегії. У липні 2025 року він пішов з компанії, що було представлено як вихід на пенсію. Для нього навіть влаштували урочистий прощальний захід. Однак уже в жовтні стало відомо, що Ло Вей-цзен влаштувався до Intel, де він уже працював раніше до 2004 року. Там він обійняв посаду віцепрезидента з досліджень і розробок, пише 24 Канал з посиланням на WCCFTECH.
Прокуратура Тайваню розпочала розслідування за звинуваченням у крадіжці комерційної таємниці. За даними місцевих ЗМІ, зокрема видання DigiTimes, перед звільненням з TSMC Ло Вей-цzen нібито доручив підлеглим підготувати для нього звіти про найпередовіші розробки компанії. Йдеться про секретні дані, що стосуються 2-нанометрового техпроцесу, а також майбутніх технологій 1,6 нанометра. Повідомляється, що, залишаючи компанію, він забрав із собою понад 80 ящиків з документами та книгами, що й викликало підозри у служби безпеки TSMC.
Ситуація ускладнюється тим, що технологія 2-нанометрового виробництва чипів вважається в Тайвані "ключовою національною технологією", захищеною законом про національну безпеку. Оскільки в TSMC вважали, що топменеджер справді йде на пенсію, з ним не підписали стандартну угоду про неконкуренцію, яка б забороняла йому працювати на конкурентів протягом певного періоду.
Деякі експерти сумніваються
Водночас деякі аналітики висловлюють сумніви, що секрети TSMC можуть бути безпосередньо корисними для Intel. Технологічні процеси компаній суттєво відрізняються. Наприклад, у техпроцесі Intel 18A використовуються інші підходи до живлення транзисторів (PowerVia) та формування шаблонів, ніж у 2-нанометровому техпроцесі TSMC. Проте, навіть якщо пряме копіювання технологій неможливе, отримана інформація може бути надзвичайно цінною для конкурентного аналізу та стратегічного планування Intel.
Наразі розслідування триває. Ані TSMC, ані Intel офіційно не коментують ситуацію.