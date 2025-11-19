У чому саме підозрюють колишнього топменеджера?

Головною фігурою у цій справі є Ло Вей-цзен, який понад 20 років пропрацював у TSMC, обіймаючи посаду старшого віцепрезидента з корпоративної стратегії. У липні 2025 року він пішов з компанії, що було представлено як вихід на пенсію. Для нього навіть влаштували урочистий прощальний захід. Однак уже в жовтні стало відомо, що Ло Вей-цзен влаштувався до Intel, де він уже працював раніше до 2004 року. Там він обійняв посаду віцепрезидента з досліджень і розробок, пише 24 Канал з посиланням на WCCFTECH.

Прокуратура Тайваню розпочала розслідування за звинуваченням у крадіжці комерційної таємниці. За даними місцевих ЗМІ, зокрема видання DigiTimes, перед звільненням з TSMC Ло Вей-цzen нібито доручив підлеглим підготувати для нього звіти про найпередовіші розробки компанії. Йдеться про секретні дані, що стосуються 2-нанометрового техпроцесу, а також майбутніх технологій 1,6 нанометра. Повідомляється, що, залишаючи компанію, він забрав із собою понад 80 ящиків з документами та книгами, що й викликало підозри у служби безпеки TSMC.​

Ситуація ускладнюється тим, що технологія 2-нанометрового виробництва чипів вважається в Тайвані "ключовою національною технологією", захищеною законом про національну безпеку. Оскільки в TSMC вважали, що топменеджер справді йде на пенсію, з ним не підписали стандартну угоду про неконкуренцію, яка б забороняла йому працювати на конкурентів протягом певного періоду.​

Деякі експерти сумніваються

Водночас деякі аналітики висловлюють сумніви, що секрети TSMC можуть бути безпосередньо корисними для Intel. Технологічні процеси компаній суттєво відрізняються. Наприклад, у техпроцесі Intel 18A використовуються інші підходи до живлення транзисторів (PowerVia) та формування шаблонів, ніж у 2-нанометровому техпроцесі TSMC. Проте, навіть якщо пряме копіювання технологій неможливе, отримана інформація може бути надзвичайно цінною для конкурентного аналізу та стратегічного планування Intel.​

Наразі розслідування триває. Ані TSMC, ані Intel офіційно не коментують ситуацію.