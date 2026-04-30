Apple може представити нову категорію ноутбуків – MacBook Ultra. Йдеться про пристрій із сенсорним OLED-дисплеєм, який раніше приписували до лінійки Pro. Про це пише Techradar.

Чим MacBook Ultra відрізнятиметься від MacBook Pro?

Тепер джерела стверджують, що компанія планує винести цю модель в окремий клас – вище за MacBook Pro. Причина проста: новинка отримає розширені можливості та, ймовірно, значно вищу ціну.

Очікується, що MacBook Ultra працюватиме на чипах нового покоління M6 – зокрема версіях Pro і Max. Крім того, ноутбук може стати тоншим за актуальні моделі Pro, що підкреслює його позиціонування як ультрапреміального пристрою.

Однією з ключових змін стане сенсорний екран – функція, якої раніше не було в ноутбуках Apple. Поєднання OLED-матриці та сенсорного управління може суттєво змінити досвід користування MacBook.

Про можливу назву MacBook Ultra також раніше згадував Mark Gurman з Bloomberg. За його оцінками, нова модель може коштувати приблизно на 20% більше за поточні версії MacBook Pro.

Як пише Macworld, запуск пристрою очікується у першій половині 2027 року. Раніше його могли представити ще наприкінці 2026-го, але, за чутками, реліз відклали через проблеми з постачанням оперативної пам’яті.

Назва Ultra добре вписується в існуючу систему Apple, де вже є градація чипів – базові версії, Pro, Max і Ultra. Це дозволяє компанії чітко відокремити найдорожчі та найпотужніші пристрої.

При цьому MacBook Ultra може стати лише частиною ширшої стратегії. За даними Macworld, Apple також розглядає можливість випуску інших продуктів із такою ж приставкою – від iPhone до iPad і навіть AirPods із додатковими функціями.

Поки що вся інформація базується на витоках і не підтверджена офіційно, але поява окремої Ultra-лінійки виглядає логічним кроком для розширення преміум-сегмента Apple.