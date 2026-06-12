Схоже, Google готується представити нову розумну колонку серії Home. На це вказують не лише попередні витоки інформації, а й недавній коментар одного з топменеджерів компанії. Про це пише Android police.

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Що відомо про майбутню розумну колонку Google?

Особливий інтерес до пристрою пояснюється тим, що оригінальна колонка Google Home дебютувала ще у 2016 році. Таким чином, цього року виповнюється рівно десять років із моменту запуску першого пристрою лінійки.

Протягом останніх років Google зосереджувалася на серії Nest, тому можливе повернення бренду Home викликало значний інтерес серед користувачів та експертів ринку.

Перші відомості про новий гаджет з'явилися на початку червня після того, як пристрій помітили в каталозі канадського ритейлера Best Buy.

Тоді в описі товару було зазначено, що колонка може надійти у продаж 25 червня 2026 року. Водночас жодних офіційних підтверджень від Google не надходило, тому багато хто сприйняв інформацію як черговий непідтверджений витік. Однак тепер ситуація змінилася.

Який натяк залишила Google?

Новим приводом для обговорень став допис керівника напрямку Gemini for Home Аніша Каттукарана на Reddit. У своєму зверненні він подякував користувачам за відгуки та критику щодо розвитку платформи Gemini для домашніх пристроїв. Проте найбільшу увагу привернув короткий коментар наприкінці повідомлення.

"Для тих із вас, хто терпляче чекав на одну конкретну колонку... дуже уважно перевіряйте свою електронну пошту наступного тижня", – написав Каттукаран.

Ця фраза стала фактично першим офіційним натяком на майбутній анонс пристрою. Зважаючи на дату, яка раніше з'явилася у витоках Best Buy, наступний тиждень виглядає найбільш логічним моментом для презентації новинки.

Коли можуть показати новий пристрій?

Хоча користувачі вже почали очікувати запуску продажів найближчими днями, деякі оглядачі вважають такий сценарій малоймовірним.

Найімовірніше, наступного тижня Google лише представить колонку та відкриє попередні замовлення. Фактичні поставки покупцям можуть стартувати трохи пізніше. Подібну практику компанія регулярно використовує під час запуску нових продуктів.

Завдяки витоку з Best Buy стали відомі й деякі деталі щодо майбутньої моделі.

Очікується, що вартість пристрою становитиме близько 140 канадських доларів. Це приблизно відповідає ціновій категорії колишньої колонки Nest Audio, яка продавалася на американському ринку приблизно за 100 доларів США.

Також у каталозі магазину згадувалися два кольори корпусу:

Hazel;

Porcelain.

Поки що невідомо, чи отримає новинка повністю новий дизайн або ж стане наступником Nest Audio з оновленим зовнішнім виглядом та розширеними можливостями штучного інтелекту Gemini.

Чому запуск важливий для Google?

Майбутня колонка може стати одним із перших домашніх пристроїв компанії, створених із глибокою інтеграцією Gemini.

Google активно розширює присутність свого штучного інтелекту у смартфонах, браузерах, пошуку та інших сервісах. Розумні колонки залишаються одним із ключових напрямків для розвитку домашньої екосистеми, де голосовий помічник відіграє центральну роль.

Саме тому новий пристрій може стати важливою платформою для демонстрації можливостей Gemini у повсякденному використанні – від керування розумним будинком до виконання складніших голосових запитів.

Офіційний анонс очікується найближчими днями, і якщо витоки виявляться точними, вже незабаром Google представить свою першу нову колонку Home за останнє десятиліття.