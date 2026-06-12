Похоже, Google готовится представить новую умную колонку серии Home. На это указывают не только предыдущие утечки информации, но и недавний комментарий одного из топ-менеджеров компании. Об этом пишет Android Police.

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Что известно о будущей умной колонке Google?

Особый интерес к устройству объясняется тем,, что оригинальная колонка Google Home дебютировала еще в 2016 году. Таким образом,, в этом году исполняется ровно десять лет с момента запуска первого устройства линейки.

В течение последних лет Google сосредоточилась на серии Nest, поэтому возможное возвращение бренда Home вызвало значительный интерес среди пользователей и экспертов рынка.

Первые сведения о новом гаджете появились в начале июня после того, ка,, как устройство заметили в каталоге канадского ритейлера Best Buy.

Тогда в описании товара было указано,, что колонка может поступить в продажу 25 июня 2026 года. В то же время никаких официальных подтверждений от Google не поступало,, поэтому многие восприняли информацию как очередную неподтвержденную утечку. Однако теперь ситуация изменилась.

Какой намек оставила Google?

Новым поводом для обсуждений стал пост руководителя направления Gemini for Home Аниша Каттукарана на Reddit. В своем обращении он поблагодарил пользователей за отзывы и критику относительно развития платформы Gemini для домашних устройств. Однако наибольшее внимание привлек короткий комментарий в конце сообщения.

«Для тех из вас,, кто терпеливо ждал одну конкретную колонку... очень внимательно проверяйте свою электронную почту на следующей неделе», – написал Каттукаран.

Эта фраза стала фактически первым официальным намеком на предстоящий анонс устройства. Учитывая дату,, которая ранее появилась в утечках Best Buy,, следующая неделя выглядит наиболее логичным моментом для презентации новинки.

Когда могут показать новое устройство?

Хотя пользователи уже начали ожидать запуска продаж в ближайшие дни, некоторые обозреватели считают такой сценарий маловероятным.

Скорее всего, на следующей неделе Google лишь представит колонку и откроет предзаказы. Фактические поставки покупателям могут стартовать чуть позже. Подобную практику компания регулярно использует при запуске новых продуктов.

Благодаря утечке из Best Buy стали известны и некоторые детали о будущей модели.

Ожидается,, что стоимость устройства составит около 140 канадских долларов. Это примерно соответствует ценовой категории прежней колонки Nest Audio, которая продавалась на американском рынке примерно за 100 долларов США.

Также в каталоге магазина упоминались два цвета корпуса:

Hazel;

Porcelain.

Пока неизвестно, получит ли новинка полностью новый дизайн или же станет преемником Nest Audio с обновленным внешним видом и расширенными возможностями искусственного интеллекта Gemini.

Почему запуск важен для Google?

Будущая колонка может стать одним из первых домашних устройств компании, созданных с глубокой интеграцией Gemini.

Google активно расширяет присутствие своего искусственного интеллекта в смартфонах, браузерах, поиске и других сервисах. Умные колонки остаются одним из ключевых направлений для развития домашней экосистемы, где голосовой помощник играет центральную роль.

Именно поэтому новое устройство может стать важной платформой для демонстрации возможностей Gemini в повседневном использовании – от управления умным домом до выполнения более сложных голосовых запросов.

Официальный анонс ожидается в ближайшие дни, и если утечки окажутся точными, уже вскоре Google представит свою первую новую колонку Home за последнее десятилетие.