Google объявила о масштабном обновление NotebookLM, которое переводит сервис на новую модель Gemini 3.5 и добавляет ряд функций, ранее недоступных. После обновления инструмент получил улучшенные возможности анализа информации, выполнения программного кода, создания различных документов и даже автоматического поиска источников для исследований. Об этом пишет Digitaltrends.

Что нового получил NotebookLM после большого обновления?

NotebookLM позиционируется как интеллектуальный помощник для работы с большими массивами данных, документами и научными материалами. Новая версия должна сделать его более полезным для студентов, исследователей, аналитиков и корпоративных пользователей.

Важнейшим изменением стал переход на модель Gemini 3.5. Вместе с ней сервис получил интеграцию с Antigravity – специализированной моделью Google для программирования.

По словам компании, теперь каждый блокнот NotebookLM фактически работает на отдельном облачном компьютере. Это позволяет системе не только генерировать код, но и выполнять его для решения конкретных задач. Google также сообщает, что новая архитектура поддерживается более чем 100 специализированными программными навыками и инструментами. Благодаря этому NotebookLM может работать с более сложными сценариями анализа, автоматизации и обработки информации.

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Во внутренних тестах компании новая версия показала более 65% преимущества над предыдущей моделью по пяти основным категориям оценки.

Наибольший прогресс зафиксирован в двух направлениях:

анализ больших документов – улучшение до 69,9%;

веб-исследования и поиск информации – до 78,2%.

В Google отмечают, что пользователи также получат больше прозрачности относительно того, как именно система формирует свои ответы и выводы.

NotebookLM теперь создает таблицы, презентации и графики

Обновление существенно расширяет возможности экспорта результатов работы.

Если раньше NotebookLM преимущественно концентрировался на работе с текстом и источниками, теперь сервис может генерировать широкий перечень готовых файлов непосредственно через панель Studio.

Среди новых форматов:

PDF-документы;

файлы Microsoft Word;

электронные таблицы Excel;

презентации PowerPoint;

CSV-файлы;

визуализации данных;

графики;

изображения.

Пользователи могут заранее указать требования к оформлению документов, структуры и формата представления информации. После создания файлов ИИ также может вносить изменения по запросу.

Таким образом NotebookLM постепенно превращается из инструмента для анализа источников в универсальную платформу для подготовки готовых рабочих материалов.

Еще одно важное нововведение касается процесса запуска новых проектов. Ранее для работы в NotebookLM пользователям нужно было сначала загрузить набор документов или сформировать библиотеку источников. Теперь этого ограничения нет.

Достаточно ввести тему, идею или вопрос, который интересует пользователя. После этого NotebookLM самостоятельно использует Google Search для поиска релевантных материалов и предлагает потенциальные источники для будущего исследования.

При этом окончательное решение о добавлении источников остается за пользователем. Все материалы продолжают содержать четкие ссылки на первоисточники, что позволяет проверять информацию и сохранять прозрачность исследовательского процесса.

Кому уже доступно обновление?

Сейчас новые возможности уже начали разворачиваться для подписчиков Google AI Ultra, а также для корпоративных клиентов Google Workspace, которые пользуются тарифами AI Ultra Access и AI Expanded Access.

Google сообщила, что в будущем планирует сделать обновление доступным для более широкого круга пользователей, однако конкретные сроки глобального запуска пока не называются.

Обновление демонстрирует стремление компании усилить позиции NotebookLM на фоне растущей конкуренции среди инструментов на базе искусственного интеллекта. Благодаря сочетанию возможностей поиска, анализа документов, программирования и создания готовых файлов сервис все больше приближается к формату универсального цифрового помощника для обучения и работы.