Що ховається за низькою ціною MacBook Neo?

Поява MacBook Neo стала відповіддю на запит ринку щодо недорогого комп'ютера для навчання та повсякденних завдань. Головною особливістю новинки став перехід на архітектуру, яка раніше була ексклюзивом для смартфонів. Серцем ноутбука обрали 6-ядерний процесор A18 Pro, знайомий користувачам за iPhone 16 Pro. Це дозволило не лише суттєво знизити вартість пристрою до 599 доларів, а й забезпечити високу енергоефективність у дуже компактному корпусі з екраном діагоналлю 13 дюймів. Для освітнього сектору ціна ще привабливіша – від 499 доларів, пише 24 Канал.

Результати перших тестів продуктивності виявилися досить оптимістичними:

У бенчмарку Geekbench MacBook Neo продемонстрував 3461 бал в одноядерному режимі та 8668 балів у багатоядерному. Цікаво, що за багатоядерною потужністю новинка практично ідентична легендарному MacBook Air на базі чипа M1. Водночас в одноядерних задачах Neo значно випереджає, наближаючись за швидкістю до сучасних чипів серії M3 та M4.

Графічна продуктивність у тесті Metal склала 31286 балів, що трохи менше за показники iPhone 16 Pro через наявність на одне графічне ядро менше у версії для ноутбука.

MacBook Neo / Фото 9to5mac

Компроміс на компромісі

Однак прагнення зробити пристрій доступним призвело до низки серйозних технічних компромісів. Найбільш обговорюваним обмеженням став обсяг оперативної пам'яті – лише 8 гігабайтів без будь-якої можливості розширення. Це може стати проблемою під час одночасної роботи з багатьма важкими програмами.

Також розчаруванням для багатьох стала конфігурація роз'ємів: хоча ноутбук має два порти USB-C, вони абсолютно різні за специфікаціями. Перший підтримує стандарт USB 3 зі швидкістю до 10 гігабітів на секунду та підключення зовнішнього монітора, а другий обмежений застарілим стандартом USB 2 зі швидкістю лише 480 мегабітів на секунду. Порти Thunderbolt та магнітний роз'єм MagSafe у цій моделі відсутні.



MacBook Neo має два порти, але вони абсолютно різні / Фото Apple

Економія торкнулася й інших важливих елементів. Клавіатура MacBook Neo не має підсвічування, що ускладнює роботу в темряві. Дисплей позбувся технології True Tone через відсутність датчика освітлення, а трекпад став простішим і більше не підтримує функцію Force Touch, яка реагує на силу натискання.

Базова версія на 256 гігабайтів постійної пам'яті не має сканера відбитків пальців Touch ID. Щоб отримати цю функцію, доведеться обрати модель на 512 гігабайтів, яка коштує на 100 доларів дорожче.



За Touch ID на MacBook Neo доведеться віддати на 100 доларів більше / Фото Apple

Автономність пристрою також дещо нижча, ніж у старших моделей: до 11 годин роботи в інтернеті або до 16 годин перегляду відео, як показує Apple на сторінці MacBook Neo. Для порівняння, MacBook Air витримує на кілька годин довше.

Важливо також звернути увагу на комплектацію: у країнах Європейського Союзу та Великій Британії MacBook Neo продається без зарядного адаптера в коробці, лише з кабелем, пише Macrumors. Покупцям у цих регіонах доведеться купувати блок живлення потужністю 20 ватів окремо, тоді як у США він входить до стандартного комплекту.

Для тих, хто планує використовувати Windows через віртуалізацію, MacBook Neo може бути не найкращим вибором. Хоча програма Parallels підтримує роботу з чипом A18 Pro, обмеження у 8 гігабайтів оперативної пам'яті змушує систему ділити ресурси навпіл, що негативно впливає на продуктивність у важких задачах.

Пристрій виконаний у класичному алюмінієвому корпусі, доступному в чотирьох кольорах, і важить лише 1,2 кілограма.

Загалом, MacBook Neo є ідеальним інструментом для серфінгу в мережі, роботи з документами та перегляду відео, але він не розрахований на професійний відеомонтаж чи складне тривимірне моделювання.

Ціна MacBook Neo в Україні

Старт продажів MacBook Neo в Україні супроводжується акційними пропозиціями, які роблять вхід у екосистему Apple ще доступнішим, пише видання "Межа".

Базову модель із накопичувачем на 256 гігабайтів та 8 гігабайтами оперативної пам'яті оцінили у 39 999 гривень, проте на старті її можна придбати за 35 999 гривень.

Версія з подвоєним обсягом постійної пам'яті на 512 гігабайтів коштує 45 999 гривень, а за акційною ціною – 41 199 гривень.

Для порівняння, нові моделі MacBook Air на базі чипа M5 стартують від 72 999 гривень, що підкреслює бюджетний статус Neo.