Який пристрій з'явився в чутках

Останні звіти та чутки вказують на те, що наступний ноутбук, який представить Apple, може взагалі не належати до серії MacBook Pro. Йдеться про створення абсолютно нового сегмента – MacBook Ultra. Ця модель має посісти місце над версіями Pro, ставши ще найдорожчим і найтехнологічнішим рішенням компанії. При цьому очікується, що поточні моделі з процесорами M5 Pro та M5 Max залишаться в продажу навіть після виходу новинки, пише MacRumors.

Назва Ultra вже знайома фанатам бренду за годинниками Apple Watch Ultra та передовими процесорами. Це свідчить про прагнення компанії диверсифікувати свою лінійку, пропонуючи пристрої в різних цінових категоріях. Водночас, попри тривалі чутки, ми досі не отримали iPhone Ultra.

OLED-дисплеї

Однією з головних особливостей новинки повинен стати перехід на OLED-дисплеї. Аналітики Марк Гурман з Bloomberg та Мін-Чі Куо вже деякий час повідомляють, що Apple готує цю технологію для своїх топових моделей, тож Ultra цілком може стати першим, хто її отримає.

Виробництвом панелей займається Samsung Display, яка інвестувала величезні кошти у виробничу лінію нового покоління в Південній Кореї. У MacBook Ultra використовуватиметься гібридна технологія OLED, аналогічна тій, що встановлена в останніх iPad Pro. Це забезпечить значно вищу яскравість, контрастність та енергоефективність порівняно з поточними екранами на базі mini-LED.

Сенсорний екран

Ще одним кроком мала би стати поява сенсорного екрана. Це радикальна зміна позиції Apple, яка роками виступала проти тач-інтерфейсу в комп'ютерах. Компанія вже експериментувала з панеллю Touch Bar, але вона не отримала широкого визнання.

У новій моделі користувачі могли б плавно перемикатися між дотиками до екрана та традиційним використанням трекпада чи миші. Для цього macOS може отримати спеціальні оптимізації: наприклад, при натисканні на елементи меню пальцем вони автоматично збільшуватимуться для зручності керування.

Оновлення в дизайні

Дизайн також зазнає серйозних змін, якщо компанія хоче виправдати появу нової моделі. Apple, як вважають аналітики, прагнутиме зробити MacBook Ultra найтоншим пристроєм у своїй категорії, наслідуючи приклад останніх iPad Pro та iPad Air.

Це справжній виклик для інженерів, адже у 2021 році ноутбуки навмисно зробили товстішими, щоб повернути важливі порти. Питання того, як зберегти функціональність роз'ємів у надтонкому корпусі, залишається відкритим.

Прощавай, чубчик

Замість звичного вирізу "чубчика" в екрані може з'явитися Dynamic Island, подібний до того, що ми бачимо в iPhone. Цей інтерактивний елемент буде розширюватися залежно від програм, які використовуються, вирішуючи проблему візуального нагромадження в рядку меню macOS.

Нові процесори

Серцем пристрою стануть процесори M6 Pro та M6 Max. Вони будуть виготовлені за 2-нанометровим техпроцесом компанії TSMC. Це дозволить ще щільніше інтегрувати центральний процесор, графічне ядро та систему Neural Engine на одному кристалі. Зменшення розміру транзисторів означає не лише приріст швидкості, а й значне покращення автономності. Очікується, що Apple буде активно просувати ці чипи як ідеальне рішення для роботи зі штучним інтелектом.

Марк Гурман також припустив, що нові комп'ютери Mac отримають до 32 гігабайтів оперативної пам'яті:

Це безпрецедентно для топового продукту 2027 року – я дуже схвильований,

– прокоментував репортер Bloomberg Марк Гурман.

Якщо MacBook Ultra реальний, його реліз, швидше за все, відбудеться наприкінці 2026 року або на початку 2027 року.