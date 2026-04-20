За даними інсайдерських джерел, плани Apple щодо випуску нових пристроїв можуть змінитися через нестачу мікрочипів і пам’яті на глобальному ринку. Про це пише Macrumors.

Коли тепер чекати нових MacBook Pro і Mac Studio?

Раніше очікувалося, що оновлені 14- і 16-дюймові MacBook Pro з сенсорним екраном з’являться наприкінці 2026 року або на початку 2027-го. Тепер же прогноз змістився в бік більш пізнього терміну – ближче до кінця цього періоду, тобто фактично у 2027 році.

За чутками, ці моделі отримають одразу кілька великих оновлень. Серед них – нові процесори M6 Pro та M6 Max, OLED-дисплей, більш тонкий корпус і підтримка сенсорного керування. Також очікується поява Dynamic Island, а інтерфейс macOS 27 адаптують під роботу з дотиком. У деяких повідомленнях навіть згадується можливе нове брендування MacBook Ultra.

Як пише Bloomberg, окремо змінюються плани щодо настільного комп’ютера Mac Studio. Раніше його оновлення очікували приблизно в середині 2026 року, але тепер реліз прогнозують на жовтень. Причина та сама – дефіцит компонентів.

У новій версії Mac Studio мають з’явитися чипи M5 Max і M5 Ultra. Поточна модель використовує неоднорідну конфігурацію M4 Max і M3 Ultra, оскільки Apple не випускала M4 Ultra. При цьому суттєвих змін у дизайні пристрою не очікується.

Таким чином, за оновленими прогнозами, Mac Studio може з’явитися восени 2026 року, тоді як нові MacBook Pro з сенсорним екраном – лише наприкінці січня 2027 року або пізніше.