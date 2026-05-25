Какое устройство появилось в слухах

Последние отчеты и слухи указывают на то, что следующий ноутбук, который представит Apple, может вообще не принадлежать к серии MacBook Pro. Речь идет о создании совершенно нового сегмента – MacBook Ultra. Эта модель должна занять место над версиями Pro, став еще самым дорогим и самым технологичным решением компании. При этом ожидается, что текущие модели с процессорами M5 Pro и M5 Max останутся в продаже даже после выхода новинки, пишет MacRumors.

Название Ultra уже знакомо фанатам бренда по часам Apple Watch Ultra и передовым процессорам. Это свидетельствует о стремлении компании диверсифицировать свою линейку, предлагая устройства в различных ценовых категориях. В то же время, несмотря на длительные слухи, мы до сих пор не получили iPhone Ultra.

OLED-дисплеи

Одной из главных особенностей новинки должен стать переход на OLED-дисплеи. Аналитики Марк Гурман из Bloomberg и Мин-Чи Куо уже некоторое время сообщают, что Apple готовит эту технологию для своих топовых моделей, поэтому Ultra вполне может стать первым, кто ее получит.

Производством панелей занимается Samsung Display, которая инвестировала огромные средства в производственную линию нового поколения в Южной Корее. В MacBook Ultra будет использоваться гибридная технология OLED, аналогичная той, что установлена в последних iPad Pro. Это обеспечит значительно более высокую яркость, контрастность и энергоэффективность по сравнению с текущими экранами на базе mini-LED.

Сенсорный экран

Еще одним шагом должно было бы стать появление сенсорного экрана. Это радикальное изменение позиции Apple, которая годами выступала против тач-интерфейса в компьютерах. Компания уже экспериментировала с панелью Touch Bar, но она не получила широкого признания.

В новой модели пользователи могли бы плавно переключаться между прикосновениями к экрану и традиционным использованием трекпада или мыши. Для этого macOS может получить специальные оптимизации: например, при нажатии на элементы меню пальцем они автоматически будут увеличиваться для удобства управления.

Обновления в дизайне

Дизайн также претерпит серьезные изменения, если компания хочет оправдать появление новой модели. Apple, как считают аналитики, стремиться сделать MacBook Ultra самым тонким устройством в своей категории, следуя примеру последних iPad Pro и iPad Air.

Это настоящий вызов для инженеров, ведь в 2021 году ноутбуки намеренно сделали толще, чтобы вернуть важные порты. Вопрос того, как сохранить функциональность разъемов в сверхтонком корпусе, остается открытым.

Прощай, челка

Вместо привычного выреза "челки" в экране может появиться Dynamic Island, подобный тому, что мы видим в iPhone. Этот интерактивный элемент будет расширяться в зависимости от программ, которые используются, решая проблему визуального нагромождения в строке меню macOS.

Новые процессоры

Сердцем устройства станут процессоры M6 Pro и M6 Max. Они будут изготовлены по 2-нанометровому техпроцессу компании TSMC. Это позволит еще плотнее интегрировать центральный процессор, графическое ядро и систему Neural Engine на одном кристалле. Уменьшение размера транзисторов означает не только прирост скорости, но и значительное улучшение автономности. Ожидается, что Apple будет активно продвигать эти чипы как идеальное решение для работы с искусственным интеллектом.

Марк Гурман также предположил, что новые компьютеры Mac получат до 32 гигабайт оперативной памяти:

Это беспрецедентно для топового продукта 2027 года – я очень взволнован,

– прокомментировал репортер Bloomberg Марк Гурман.

Если MacBook Ultra реальный, его релиз, скорее всего, состоится в конце 2026 года или в начале 2027 года.