Какие характеристики удивят Google Tensor G6?

Разработка нового поколения процессоров Tensor для будущей линейки Pixel 11 сопровождается довольно противоречивыми решениями со стороны инженеров Google. Наибольшее беспокойство вызывает графическая составляющая будущего чипа, пишет Android Authority.

Смотрите также Очередная жертва дефицита: из-за бума ИИ на рынке формируется недостаток нового компонента

Согласно последним данным, Tensor G6 получит графический процессор PowerVR CXT-48-1536, который впервые был представлен еще в далеком 2021 году. Это выглядит довольно странно, поскольку даже текущий чип Tensor G5 использует относительно более современный ускоритель серии DXT.

Такой шаг в выборе графического ядра может означать отсутствие существенного прогресса в игровой производительности., которая и без того не являлась сильной стороной устройств серии Pixel.

Почему Google делает это?

Такое решение Google объясняется стремлением максимально снизить площадь кристалла процессора. Компания пытается минимизировать затраты на производство, особенно на фоне постоянного роста стоимости оперативной памяти.

Вероятно, разработчики надеются, что специализированный нейронный процессор сможет взять на себя значительную часть нагрузки, в частности в задачах, связанных с искусственным интеллектом, компенсируя устаревшую архитектуру графического ядра.

Однако для конечных пользователей, ожидающих от флагманов бескомпромиссной мощности, такой подход может стать разочарованием.

Центральный процессор тоже изменится

Изменения коснутся и центрального процессора. Вместо привычной восьмиядерной архитектуры, которая использовалась в предшественнике, Tensor G6 перейдет на семиядерную схему. Ожидается, что структура будет построена по формату 1+4+2.

Несмотря на уменьшение количества ядер, Google планирует использовать самые современные разработки ARM, в частности, ядра C1 Ultra и C1 Pro. Главное мощное ядро сможет работать на частоте до 4, 11 гигагерца, что подтверждается результатами предварительных тестов производительности устройства, каким, вероятно, есть Pixel 11 Pro XL.

Подобный переход на новые ядра ARM также планирует осуществить компания Samsung в своих будущих решениях Exynos.

Таким образом, хотя некоторые аспекты нового процессора выглядят как шаг вперед благодаря новым ядрам ARM и 2-нанометровой архитектуре., общая картина с использованием пятилетней графики создает впечатление определенной технологической регрессии из-за финансовой выгоды производителя.

Безопасность на месте

Несмотря на экономию на графике и количестве ядер, Google не собирается уступать в вопросах безопасности. Процессор Tensor G6 выйдет вместе с новым чипом безопасности Titan M3, пишет Wcctech. Этот сопроцессор будет обеспечивать аппаратный уровень защиты пользовательских данных, в том числе ключей шифрования и биометрической информации, что критически важно для современной экосистемы Android.

Что известно о Pixel 11?

Серия Google Pixel 11, которую ожидают в августе 2026 года, обещает стать эволюционным обновлением линейки с фокусом на новые технологии экранов и процессоры. По данным инсайдеров, в состав серии войдут четыре модели: базовый Pixel 11, компактный флагман Pixel 11 Pro, больший Pixel 11 Pro XL и складной Pixel 11 Pro Fold.

Дизайн смартфонов сохранит узнаваемую "полосу камеры", но с заметными изменениями: на рендерах она выглядит полностью черной (без металлической вставки в зоне фонарика и датчика температуры) и плавно сливается с корпусом благодаря рамке того же цвета, что и задняя крышка.



Google Pixel 11 / Изображение Onleaks/Android Headlines

Габариты устройств останутся почти идентичными предшественникам, однако рамки вокруг дисплея станут значительно тоньше, что придаст телефонам более современный вид, писало ранее издание Android Headlines.

Важным обновлением станет переход на OLED-панели Samsung нового поколения (M16), какой, по данным Tech Advisor, обещают рекордную пиковую яркость более 3000 нит и лучшую энергоэффективность. Также сообщается о замене модема Samsung на решение от MediaTek (M90)., что должно наконец-то решить хронические проблемы со стабильностью связи в телефонах Pixel.

Google планирует сосредоточиться на вычислительной фотографии и искусственном интеллекте (ИИ) для камер, не предполагая радикальных изменений в сенсорах. По слухам, Pro-модели могут получить 100-кратный зум на основе ИИ и существенное улучшение ночной видеосъемки (Night Sight video), которая теперь может обрабатываться непосредственно на устройстве, без облака.

Объем оперативной памяти в Pro-версиях, вероятно, останется на уровне 16 гигабайт для поддержки локальных моделей Gemini.

Когда выйдет Google Pixel 11 с новым процессором?

Ожидается, что линейка Google Pixel 11 появится в 2026 году, вероятно, во время ежегодного летнего мероприятия Google, обычно проводят в августе. Ранее Google выпускал новые смартфоны в октябре, но последние два поколения представил раньше.