Беспроводные наушники, клавиатуры, мышки и другие аксессуары давно стали повседневной частью работы со смартфонами и компьютерами. Современные стандарты Bluetooth значительно улучшили качество звука, стабильность сигнала и скорость передачи данных. Однако одна проблема так и не исчезла – неожиданные отключения устройств. Об этом пишет BGR.
Почему Bluetooth сам выключается?
Многие пользователи замечали ситуацию, когда Bluetooth-устройство перестает работать после блокировки экрана, перехода ноутбука в спящий режим или нескольких минут бездействия. Иногда помогает повторное подключение или перезапуск Bluetooth, но проблема быстро возвращается.
Как объясняется в материале, чаще всего виновата система энергосбережения. Windows и Android могут автоматически выключать Bluetooth-модуль, если система считает, что он временно не используется. Это позволяет немного экономить заряд аккумулятора, но в то же время вызывает постоянные разрывы соединения.
Какую настройку нужно изменить в Windows?
В Windows проблема обычно связана с с параметрами питания Bluetooth-адаптера. Именно он отвечает за все беспроводные подключения на компьютере.
Чтобы отключить автоматическое отключение Bluetooth, нужно:
- открыть "Диспетчер устройств";
- найти раздел Bluetooth;
- нажать правой кнопкой мыши на Bluetooth-адаптере;
- открыть "Свойства";
- перейти во вкладку "Управление питанием";
- убрать отметку возле пункта "Разрешить выключать это устройство для экономии энергии".
После этого система перестанет автоматически отключать Bluetooth-модуль во время бездействия.
Авторы материала отмечают, что именно эта настройка часто помогает в случаях, когда без причины отключаются наушники, мышка, клавиатура или другие аксессуары.
Что изменить на Android?
Похожая проблема существует и на устройствах с Android. Здесь также все упирается в функции оптимизации батареи.
На Android нужно:
- открыть "Настройки";
- перейти в раздел "Программы";
- нажать меню с тремя точками;
- выбрать "Специальный доступ";
- открыть "Оптимизация использования батареи";
- показать все приложения;
- найти Bluetooth и выключить для него оптимизацию.
После этого система не будет агрессивно ограничивать работу Bluetooth в фоновом режиме.
Повлияет ли это на батарею?
Как пишет Sonoro, полное отключение энергосбережения для Bluetooth может немного сократить автономность смартфона или ноутбука. Однако в большинстве случаев разница будет минимальной.
Зато зато пользователь получает более стабильное соединение без постоянных обрывов во время прослушивания музыки, видеозвонков или работы с беспроводными аксессуарами.
Авторы материала также отмечают, что эта настройка может помочь не только при случайных отключениях, но и при других распространенных проблемах Bluetooth – например, нестабильном переподключении устройств или исчезновении аксессуаров из списка активных подключений.
В итоге причина многих проблем с Bluetooth оказывается значительно проще, чем кажется. Иногда достаточно лишь отключить слишком агрессивную экономию энергии, чтобы беспроводные устройства работали стабильно.