Жалобы появляются сразу на нескольких платформах, в частности в Reddit, X, Google Issue Tracker и на форумах поддержки Pixel, пишет Android Authority. Чаще всего упоминаются смартфоны серий Pixel 9 и Pixel 10, тогда как физические SIM-карты, по словам пользователей, работают без подобных сбоев.

Что известно о проблеме с eSIM?

Один из пользователей Reddit под ником ErvinMarec рассказал, что eSIM на его Pixel 10 Pro регулярно перестает работать без всяких предупреждений. Чтобы вернуть связь, владельцу смартфона приходится перезагружать устройство каждые 3 – 4 дня. Похожие жалобы появились и в Google Issue Tracker.

Часть пользователей сообщает о другой проблеме – eSIM вообще не удается активировать из-за непонятной ошибки. Также есть жалобы на невозможность перенести номер или перейти к другому eSIM-оператору даже на официально разблокированных версиях Pixel.

Поскольку симптомы отличаются в каждом случае, пока непонятно, связан ли сбой с программным обеспечением, или с аппаратной частью смартфонов.

Что могло стать причиной сбоя eSIM?

Отдельные владельцы Pixel предполагают, что проблема может возникать после ручной установки новой прошивки вместо стандартного OTA-обновления. Подобные сообщения также поступают от пользователей, которые установили свежие бета-версии Android 17 на совместимые устройства.

Google уже подтвердила наличие проблемы в нескольких ветках Issue Tracker, однако компания пока не сообщила, когда именно выпустит исправление.

На фоне этих жалоб внимание привлекла еще одна история владельца Pixel 9a под ником Such_Anybody9912, которую он рассказал на Reddit. Пользователь обратился в Google из-за неисправности eSIM, однако даже несмотря на действующую гарантию компания отказала в ремонте. Причиной якобы стали "повреждения экрана, рамки и камер", хотя владелец смартфона утверждает, что таких дефектов на устройстве не было.

Проблемы с eSIM – это буквально очередной удар по репутации Pixel. Смартфон и так постоянно страдает от ряда неисправностей. Например, не так давно некоторые владельцы устройств жаловались на сбои связи, ухудшение автономности и случаи, когда мартовское обновление Android фактически выводило отдельные смартфоны из строя.

Интересно, что сбои Wi-Fi, Bluetooth и мобильного интернета среди владельцев Pixel 8 Pro в апреле также стали следствием обновления. В общем, смартфоны от Google частенько страдают на разного рода поломки после апдейтов, поэтому по собственному опыту могу подтвердить, что лучше не спешить с обновлением, а подождать хотя бы неделю.