Пользователи Google Pixel 8 Pro продолжают сталкиваться с проблемами подключения, несмотря на недавние обновления системы. Жалобы касаются нестабильной работы Wi-Fi и Bluetooth, которые начали появляться еще после январского апдейта 2026 года. Об этом пишет Android police.

Почему не работает подключение на Pixel 8 Pro?

Даже после нескольких крупных обновлений, включая мартовское, ситуация не улучшилась. Более того, по словам пользователей, проблема стала серьезнее, чем просто случайные разрывы соединения.

В частности, некоторые владельцы смартфона сообщают, что Wi-Fi может полностью перестать работать – иконка становится неактивной, а устройство не видит доступные сети и не может к ним подключиться. Сначала помогала перезагрузка, но со временем даже этот способ перестал давать результат. Параллельно с этим периодически исчезает и Bluetooth, а иногда затрагивает и мобильный интернет.

Как пишет Phone arena, анализ системных логов одним из пользователей показал, что драйвер Wi-Fi не видит сетевой интерфейс, который передает ядро системы. Это может указывать на проблему на уровне прошивки или низкоуровневого программного обеспечения.

Еще одна особенность – зависимость от температуры. По словам пользователей, подключение работает нормально, когда устройство холодное. Но после нагревания во время обычного использования сбои возвращаются. Один из временных способов решения выглядит довольно необычно – охлаждение смартфона, например, с помощью холодного пакета, что временно восстанавливает работу Wi-Fi и Bluetooth.

При этом проблема не выглядит единичной. Подобные жалобы массово появляются на форумах и в соцсетях, что свидетельствует о системном характере сбоя.

Компания Google пока что официально не признала наличие проблемы. Обращения в службу поддержки также не дают результата – пользователям часто отказывают в помощи, ссылаясь на завершение гарантии.

Часть владельцев устройства не сталкивается с такими трудностями, что может быть связано с менее интенсивным использованием смартфона. Однако количество сообщений о сбоях свидетельствует, что проблема является более широкой, чем отдельные случаи.

Сейчас остается открытым вопрос, признает ли Google проблему официально и выпустит ли обновление, которое окончательно ее устранит.