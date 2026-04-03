Компания Google представила новый подход к развитию искусственного интеллекта для смартфонов, сделав ставку на локальную обработку данных. В центре изменений – модель Gemini Nano 4, которая станет основой для будущих Android-флагманов.

Смотрите также "Отправила запрос во Вселенную": украинка рассказала, как попала в Google и что ей помогло

Что изменится с новым AI от Google?

Вместе с ней Google продвигает модель Gemma 4, которую уже открыли для разработчиков в предварительном доступе. Идея заключается в том, чтобы создавать приложения уже сейчас, а затем запускать их на новых устройствах без изменений в коде. Это позволяет подготовить экосистему к появлению смартфонов с новым AI.

Основной акцент сделан на производительности и энергоэффективности. По данным Google, новая модель может работать до четырех раз быстрее предыдущих версий, при одновременном потреблении до 60% меньше энергии. Предусмотрено две версии: одна – для более сложных задач с более глубоким анализом, другая – для быстрых ответов с минимальной задержкой.

Как пишет Androidcentral, Gemma 4 поддерживает более 140 языков и способна работать с текстом, изображениями и аудио в пределах одной системы. Это открывает возможности для функций вроде перевода, голосовых ассистентов и распознавания без подключения к интернету.

Такой подход означает изменение стратегии развития Android-устройств. Вместо зависимости от облачных сервисов, Android переходит к выполнению AI-задач непосредственно на смартфоне. Это не только ускоряет работу, но и повышает уровень приватности.

В то же время производительность будет зависеть от "железа". Новые возможности рассчитаны на современные AI-чипы от Qualcomm, MediaTek и собственные решения Google. Если устройство не поддерживает специальные ускорители или AICore, часть задач будет выполняться медленнее – через центральный процессор.

Google уже открыла доступ к AICore для разработчиков, чтобы те могли тестировать приложения до появления первых устройств. В ближайшие месяцы ожидается расширение функций, в частности улучшение работы с запросами и структурированными ответами.

Первые смартфоны с поддержкой новой технологии могут появиться уже в этом году, но конкретные модели пока не названы. В итоге ключевым фактором для пользователей станет не только сам факт наличия AI, но и то, насколько эффективно конкретное устройство сможет его обрабатывать в повседневном использовании.