Недавно 24 Канал наткнулся на интересное сообщение yogismarina на платформе тредс. В нем Марина рассказала, как когда-то мечтала работать в компании Google в сфере IT, однако получила отказ и решила изменить карьерный путь, став преподавательницей йоги.

Интересно, что вскоре ее пригласили проводить тренинг для сотрудников Google. Можно ли считать доску желаний реальной и эффективной? Мы пообщались с героиней этой истории и делимся с вами интересными деталями.

Как доска желаний помогла с карьерой в IT?

Ежегодное создание доски желаний стало для Марины важным инструментом для фокусировки на целях и мечтах. Сначала это был простой процесс: вырезание из журналов, наклеивание картинок и обмен идеями с подругами.

Четыре года назад я написала, что работаю в Google, и отправила запрос во Вселенную. Это было мое маленькое заклинание мечты.

Желание возникло из-за профессионального развития в сфере UX-дизайна: продукты Google всегда служили примером качества и хорошего дизайна. Кроме того, на доске желаний была и мечта поехать в Сан-Франциско, где работают топовые IT-специалисты.



Сначала Google казался вершиной профессионального олимпа, подтверждением стоимости специалиста. Впоследствии пришло понимание, что это большая корпорация со своими плюсами и минусами: хорошие условия и известное имя, но не единственная возможность для успешной карьеры.

Как прошло собеседование в Google?

После выгорания на предыдущей работе Марина решила уйти в свободное плавание и преподавать йогу, а также развивать свой ютуб-канал, как всегда и хотела. Именно тогда пришел долгожданный ответ от HR Google: ее пригласили на собеседование. Это стало сюрпризом и подтвердило старое правило:

Стоило только отпустить погоню за карьерой, как новые возможности начали приходить сами.

Процесс рекрутинга длился почти четыре месяца. Сначала происходило интервью с HR, затем с комиссией из пяти членов разных команд. Далее ожидали еще пять собеседований с каждым членом комиссии отдельно, презентация портфолио и выполнение технических задач. Кроме профессиональных навыков оценивали логику, общую культуру и соответствие команде.

Несмотря на успешное прохождение всех интервью, героиня чувствовала тревогу: если ее возьмут, отказаться будет сложно. Психолог Людмила Лукинова, с которой уже тогда занималась Марина, поддерживала ее в принятии смелых решений и помогала преодолевать страхи перед неизвестным.

Последнее интервью проходило с членом комиссии Себастианом, который проверял мышление кандидата. Задание заключалось в проектировании банкомата для детей, с акцентом на интерфейс и функциональность. В конце концов, решение комиссии было четыре "да" и одно "нет" – от Себастиана. Именно это "нет" помогло героине окончательно выбрать путь в йогу.

Когда вы не можете решить, что выбрать, подбросьте монетку. Полученный результат или разочарует, или осчастливит. Так произошло и в моем случае.

Как происходил переход из IT в йогу?

Смена карьерного пути от IT до преподавания йоги была постепенной. Сначала занятия Марина проводила бесплатно: йога помогала оставаться спокойной во время стресса и войны, по несколько часов в день. Первые онлайн-занятия посетили только два человека, но количество участников росло, и через месяц группа насчитывала уже сорок человек.

Параллельно была создана платформа для видеоуроков на ютубе "Студия Прана". Дальнейшее развитие включало поездку на Тенерифе для сертификации RYT200, что открыла новый взгляд на жизнь: практики, медитации и круг единомышленников помогли понять, чего на самом деле хочется от жизни и с кем.

После возвращения героиня продолжала работать с психологом, чтобы преодолеть страхи и старые установки, необходимые для полного перехода из IT в новую сферу. Новая карьера в йоге развивалась естественно: студии приглашали преподавать, появлялись клиенты через блог, новые проекты и сотрудничества.

Весь процесс происходил без активного поиска работы, возможности как будто находили тебя сами. Это принесло ощущение, что выбранная дорога является правильной и приносит мне счастье.

Какой была карта желаний в 2022, где была мечта работать в Google?

Тогда карта создавалась по классической схеме: каждый аспект важной жизни, как финансы, здоровье, семья, имел свой цвет и свое место на доске. Она была быстрой, спонтанной работой, картинки и наклейки располагались на борде просто "на глаз". Со временем процесс стал уже более творческим и детализированным. Вместо простой доски начал создаваться коллаж в журнале: стикеры, вырезки из журналов, картинки.

Такие истории действительно показывают, что все мечты могут стать реальностью. Важно иметь четкую цель, шаг за шагом идти к ней и главное – это прислушиваться к своему сердцу и настоящим желаниям. Ведь именно они помогают найти свой путь к счастью.

