Нещодавно 24 Канал натрапив на цікавий допис yogismarina на платформі тредс. У ньому Марина розповіла, як колись мріяла працювати у компанії Google в сфері IT, проте отримала відмову і вирішила змінити кар'єрний шлях, ставши викладачкою йоги.

Цікаво, що незабаром її запросили проводити тренінг для співробітників Google. Чи можна вважати дошку бажань реальною та ефективною? Ми поспілкувалися з героїнею цієї історії і ділимось з вами найцікавішими деталями.

Дивіться також Мільйони, шлюби та трагедії: що трапилося із жінкою, яку називали "бідною маленькою багатійкою"

Як дошка бажань допомогла з кар'єрою в IT?

Щорічне створення дошки бажань стало для Марини важливим інструментом для фокусування на цілях і мріях. Спочатку це був простий процес: вирізання з журналів, наклеювання картинок та обмін ідеями з подругами.

Чотири роки тому я написала, що працюю у Google, і відправила запит у Всесвіт. Це було моє маленьке заклинання мрії.

Бажання виникло через професійний розвиток у сфері UX-дизайну: продукти Google завжди слугували прикладом якості та гарного дизайну. Крім того, на дошці бажань була і мрія поїхати до Сан-Франциско, де працюють топові IT-спеціалісти.



Марина про свій шлях в IT / фото надане для 24 Каналу

Спершу Google здавався вершиною професійного олімпу, підтвердженням вартості фахівця. Згодом прийшло розуміння, що це велика корпорація зі своїми плюсами й мінусами: гарні умови та відоме ім'я, але не єдина можливість для успішної кар'єри.

Як пройшла співбесіда у Google?

Після вигорання на попередній роботі Марина вирішила піти у вільне плавання та викладати йогу, а також розвивати свій ютуб-канал, як завжди і хотіла. Саме тоді надійшла довгоочікувана відповідь від HR Google: її запросили на співбесіду. Це стало сюрпризом і підтвердило старе правило:

Варто було тільки відпустити гонитву за кар'єрою, як нові можливості почали приходити самі.

Процес рекрутингу тривав майже чотири місяці. Спочатку відбувалося інтерв'ю з HR, потім з комісією з п'яти членів різних команд. Далі очікували ще п'ять співбесід із кожним членом комісії окремо, презентація портфоліо та виконання технічних завдань. Крім професійних навичок оцінювали логіку, загальну культуру та відповідність команді.

Відповідь від HR Google із запрошенням на співбесіду / фото надане 24 Каналу

Попри успішне проходження всіх інтерв'ю, героїня відчувала тривогу: якщо її візьмуть, відмовитися буде складно. Психологиня Людмила Лукінова, з якою вже тоді займалася Марина, підтримувала її в прийнятті сміливих рішень і допомагала долати страхи перед невідомим.

Останнє інтерв'ю проходило з членом комісії Себастіаном, який перевіряв мислення кандидата. Завдання полягало у проєктуванні банкомату для дітей, з акцентом на інтерфейс та функціональність. Зрештою, рішення комісії було чотири "так" і одне "ні" – від Себастіана. Саме це "ні" допомогло героїні остаточно обрати шлях у йогу.

Коли ви не можете вирішити, що обрати, підкиньте монетку. Отриманий результат або розчарує, або ощасливить. Так сталося і в моєму випадку.

Як відбувався перехід з IT до йоги?

Зміна кар'єрного шляху від IT до викладання йоги була поступовою. Спершу заняття Марина проводила безкоштовно: йога допомагала залишатися спокійною під час стресу та війни, по кілька годин на день. Перші онлайн-заняття відвідали лише двоє людей, але кількість учасників зростала, і через місяць група налічувала вже сорок осіб.

Паралельно була створена платформа для відеоуроків на ютубі "Студія Прана". Подальший розвиток включав поїздку на Тенеріфе для сертифікації RYT200, що відкрила новий погляд на життя: практики, медитації та коло однодумців допомогли зрозуміти, чого насправді хочеться від життя і з ким.

Марина під час навчання на Тенеріфе / інстаграм jogismarina

Дивіться також Досить гортати стрічку: українці показали, як цікаво проводять час без телефона

Після повернення героїня продовжувала працювати з психологинею, щоб подолати страхи та старі установки, необхідні для повного переходу з IT у нову сферу. Нова кар'єра у йозі розвивалася природно: студії запрошували викладати, з'являлися клієнти через блог, нові проєкти та співпраці.

Весь процес відбувався без активного пошуку роботи, можливості наче знаходили тебе самі. Це принесло відчуття, що обрана дорога є правильною і приносить мені щастя.

Якою була карта бажань у 2022, де була мрія працювати у Google?

Тоді карта створювалася за класичною схемою: кожен аспект важливого життя, як фінанси, здоров'я, сім'я, мав свій колір і своє місце на дошці. Вона була швидкою, спонтанною роботою, картинки та наклейки розташовувалися на борді просто "на око". З часом процес став вже більш творчим і деталізованим. Замість простої дошки почав створюватися колаж у журналі: стікери, вирізки з журналів, картинки.

Як виглядала карта бажань у 2022 році / фото надані для 24 Каналу

Такі історії справді показують, що всі мрії можуть стати реальністю. Важливо мати чітку мету, крок за кроком йти до неї і головне – це прислухатися до свого серця та справжніх бажань. Адже саме вони допомагають знайти свій шлях до щастя.

