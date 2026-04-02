Якщо раніше ми лише інколи натрапляли на згенерований штучним інтелектом текст у повідомленнях і чатах, то тепер це стане значно частіше. 31 березня вийшло оновлення у телеграмі, яке додало багато нових функцій, зокрема генерацію текстів за допомогою ШІ.
Дивіться також Поки світ наздоганяє, Японія вже живе у 2050: топ найцікавіших технологій, що стали буденністю
Які оновлення тепер є у телеграмі?
Серед головних новинок – це вбудований ШІ-редактор, що дозволяє перекладати, переписувати та виправляти тексти буквально за кілька дотиків, розповідається на офіційній сторінці Telegram. Також значно розширили можливості опитувань: тепер до них можна додавати медіа, встановлювати таймер, пропонувати власні варіанти відповідей і навіть бачити, хто як проголосував.
Окрім цього, у застосунку з'явилася підтримка "живих" фото на різних платформах. Ще одна важлива новинка – це можливість створювати та керувати ботами без навичок програмування: тепер боти можуть навіть запускати інші боти.
Для користувачів iOS додали зручний сканер документів, який автоматично обрізає зображення та зберігає їх у форматі PDF. Крім того, телеграм запровадив попередження про неофіційні застосунки, щоб підвищити безпеку користувачів і зробити спілкування більш прозорим.
Дивіться також Смішно аж до сліз: українці поділилися своїми найдивнішими позами під час сну
Як українці реагують на оновлення, зокрема ШІ-редактор?
Хоч би як стрімко розвивалися технології, згенерований штучним інтелектом текст усе одно легко впізнати. На платформі тредс українці діляться такими повідомленнями, і більшість із них викликає сміх. Варіанти ШІ настільки кумедні, що кожен новий виходить ще кращим за попередній.
Українці поділилися фотографіями ШІ-редактора
Що генерує ШІ-редактор
Є різні стилі написання тексту
Які ще цікаві новинки варто почитати?
Нещодавно ми розповідали про історію успіху МакДональдсу. МакДональдс почав свою історію з братів Макдональдів у 1940-х роках, а Рей Крок перетворив його на глобальну імперію. Цікаво, що основний дохід йде не від продажу їжі, а саме через нерухомість, адже компанія здає в оренду всі свої приміщення.
Також дізнайтесь, як морська вода може стати паливом для кораблів. Працює це наступним чином: воду розділяють за допомогою відновлювальної енергії, отримують водень, зберігають його у твердому стані, а потім спалюють. Під час його спалювання не виділяється вуглець.