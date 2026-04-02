Якщо раніше ми лише інколи натрапляли на згенерований штучним інтелектом текст у повідомленнях і чатах, то тепер це стане значно частіше. 31 березня вийшло оновлення у телеграмі, яке додало багато нових функцій, зокрема генерацію текстів за допомогою ШІ.

Які оновлення тепер є у телеграмі?

Серед головних новинок – це вбудований ШІ-редактор, що дозволяє перекладати, переписувати та виправляти тексти буквально за кілька дотиків, розповідається на офіційній сторінці Telegram. Також значно розширили можливості опитувань: тепер до них можна додавати медіа, встановлювати таймер, пропонувати власні варіанти відповідей і навіть бачити, хто як проголосував.

Окрім цього, у застосунку з'явилася підтримка "живих" фото на різних платформах. Ще одна важлива новинка – це можливість створювати та керувати ботами без навичок програмування: тепер боти можуть навіть запускати інші боти.

Для користувачів iOS додали зручний сканер документів, який автоматично обрізає зображення та зберігає їх у форматі PDF. Крім того, телеграм запровадив попередження про неофіційні застосунки, щоб підвищити безпеку користувачів і зробити спілкування більш прозорим.

Як українці реагують на оновлення, зокрема ШІ-редактор?

Хоч би як стрімко розвивалися технології, згенерований штучним інтелектом текст усе одно легко впізнати. На платформі тредс українці діляться такими повідомленнями, і більшість із них викликає сміх. Варіанти ШІ настільки кумедні, що кожен новий виходить ще кращим за попередній.

