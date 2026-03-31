Більшість чули теорію, що Японія ніби живе у майбутньому, а саме завдяки увазі до деталей, передовим технологіям та інноваціям. Ми хочемо показати вам кілька цікавих фішок цієї країни, які це доводять, з посиланням на відео kyrylosoliar.
Що робить Японію країною майбутнього?
Наприклад, під час дощу не потрібно переживати через мокру парасольку: біля входів у магазини стоять сушарки, які миттєво висушують її після використання. А покупки перетворюються на справжню магію, адже закон зобов'язує виробників робити продукти точно такими, як на упаковці.
Спеціальні сушарки для парасольок / фото Sedia System.so.jp
У магазинах є спеціальні апарати для взуття, які підбирають ідеальний розмір за лічені секунди. А у метро платформи автоматично підсуваються до вагонів, щоб закрити проміжки – це зручно для батьків із візочками та людей на інвалідних кріслах.
Ще більше вражаюче, що під час піку сидіння у вагонах складаються, звільняючи місце для пасажирів. І навіть дощ тут стає чимось красивим: замість звичайних труб японці роблять декоративні ланцюги, по яких вода стікає із заспокійливим шелестом.
Або ж, як вам офіціанти-роботи, яких все частіше можна бачити у закладах Японії? Вони носять підноси, мають 3D-сенсори та цифрові обличчя, які можуть виражати емоції, і вже не здаються фантастикою – тисячі закладів по всій країні використовують їх для доставки їжі та напоїв, розповідає Clairinvest.
Як виглядає робот / інстаграм where.to.find.me
Найбільший оператор ресторанів Skylark Holdings запровадив понад 3 000 роботів у більш ніж 2 000 закладів. Вони допомагають персоналу під час піку, зменшують фізичне навантаження та спрощують спілкування з іноземними туристами. Причин популярності таких роботів декілька:
- Старіння населення та нестача молодих працівників.
- Обмежена імміграційна політика, що не дозволяє залучати іноземну робочу силу.
- Довгострокова економія для бізнесу: роботи не потребують зарплатні та перерв.
Що цікаво, сфера застосування роботів не обмежується ресторанами. У догляді за літніми людьми вже з'являються роботи, які допомагають піднімати та підтримувати пацієнтів із проблемами мобільності.
Чи чули ви про матеріал майбутнього, який допоможе вирішити найбільшу проблему людства? Науковці розробили новий різновид пластику на основі рослинної целюлози – найпоширенішої органічної сполуки на планеті. Матеріал має необхідну міцність, гнучкість, а також може швидко розкладатися в навколишньому середовищі.
Також дізнайтесь, як морська вода може стати паливом для кораблів. Як це працює: воду розділяють за допомогою відновлювальної енергії, отримують водень, зберігають його у твердому стані, а потім спалюють. Під час його спалювання не виділяється вуглець.