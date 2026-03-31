Большинство слышали теорию, что Япония будто живет в будущем, а именно благодаря вниманию к деталям, передовым технологиям и инновациям. Мы хотим показать вам несколько интересных фишек этой страны, которые это доказывают, со ссылкой на видео kyrylosoliar.
Смотрите также Целая ночь поисков среди 10 тонн мусора: семья нашла выброшенное золото стоимостью 217 тысяч долларов
Что делает Японию страной будущего?
Например, во время дождя не нужно переживать из-за мокрого зонта: у входов в магазины стоят сушилки сушилки, которые мгновенно высушивают его после использования. А покупки превращаются в настоящую магию, ведь закон обязывает производителей делать продукты точно такими, как на упаковке.
Специальные сушилки для зонтов / фото Sedia System.so.jp
В магазинах есть специальные аппараты для обуви, которые подбирают идеальный размер за считанные секунды. А в метро платформы автоматически автоматически подсовываются к вагонам, чтобы закрыть промежутки – это удобно для родителей с колясками и людей на инвалидных креслах.
Еще более впечатляюще, что во время пика сиденья в вагонах во время пика складываются, освобождая место для пассажиров. И даже дождь здесь становится чем-то красивым: вместо обычных труб японцы делают декоративные цепи, по которым вода стекает с успокаивающим шелестом.
Смотрите также Заметили все, но причину знают единицы: почему крышки на бутылках больше не отрываются
Или же, как вам официанты-роботы, которых все чаще можно видеть в заведениях Японии? Они носят подносы, имеют 3D-сенсоры и цифровые лица, которые могут выражать эмоции, и уже не кажутся фантастикой – тысячи заведений по всей стране используют их для доставки еды и напитков, рассказывает Clairinvest.
Как выглядит робот / инстаграм where.to.find.me
Крупнейший оператор ресторанов Skylark Holdings ввел более 3 000 роботов в более чем 2 000 заведений. Они помогают персоналу во время пика, уменьшают физическую нагрузку и упрощают общение с иностранными туристами. Причин популярности таких роботов несколько:
- Старение населения и нехватка молодых работников.
- Ограниченная иммиграционная политика, что не позволяет привлекать иностранную рабочую силу.
- Долгосрочная экономия для бизнеса: работы не требуют зарплаты и перерывов.
Что интересно, сфера применения роботов не ограничивается ресторанами. В уходе за пожилыми людьми уже появляются роботы, которые помогают поднимать и поддерживать пациентов с проблемами мобильности.
Какие еще интересные новинки стоит прочитать?
Слышали ли вы о материале будущего, который поможет решить самую большую проблему человечества? Ученые разработали новую разновидность пластика на основе растительной целлюлозы – самого распространенного органического соединения на планете. Материал имеет необходимую прочность, гибкость, а также может быстро разлагаться в окружающей среде.
Также узнайте, как морская вода может стать топливом для кораблей. Как это работает: воду разделяют с помощью возобновляемой энергии, получают водород, сохраняют его в твердом состоянии, а затем сжигают. Во время его сжигания не выделяется углерод.