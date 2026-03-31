Большинство слышали теорию, что Япония будто живет в будущем, а именно благодаря вниманию к деталям, передовым технологиям и инновациям. Мы хотим показать вам несколько интересных фишек этой страны, которые это доказывают, со ссылкой на видео kyrylosoliar.

Что делает Японию страной будущего?

Например, во время дождя не нужно переживать из-за мокрого зонта: у входов в магазины стоят сушилки сушилки, которые мгновенно высушивают его после использования. А покупки превращаются в настоящую магию, ведь закон обязывает производителей делать продукты точно такими, как на упаковке.

Специальные сушилки для зонтов / фото Sedia System.so.jp

В магазинах есть специальные аппараты для обуви, которые подбирают идеальный размер за считанные секунды. А в метро платформы автоматически автоматически подсовываются к вагонам, чтобы закрыть промежутки – это удобно для родителей с колясками и людей на инвалидных креслах.

Еще более впечатляюще, что во время пика сиденья в вагонах во время пика складываются, освобождая место для пассажиров. И даже дождь здесь становится чем-то красивым: вместо обычных труб японцы делают декоративные цепи, по которым вода стекает с успокаивающим шелестом.

Или же, как вам официанты-роботы, которых все чаще можно видеть в заведениях Японии? Они носят подносы, имеют 3D-сенсоры и цифровые лица, которые могут выражать эмоции, и уже не кажутся фантастикой – тысячи заведений по всей стране используют их для доставки еды и напитков, рассказывает Clairinvest.

Как выглядит робот / инстаграм where.to.find.me

Крупнейший оператор ресторанов Skylark Holdings ввел более 3 000 роботов в более чем 2 000 заведений. Они помогают персоналу во время пика, уменьшают физическую нагрузку и упрощают общение с иностранными туристами. Причин популярности таких роботов несколько:

Старение населения и нехватка молодых работников.

Ограниченная иммиграционная политика, что не позволяет привлекать иностранную рабочую силу.

Долгосрочная экономия для бизнеса: работы не требуют зарплаты и перерывов.

Что интересно, сфера применения роботов не ограничивается ресторанами. В уходе за пожилыми людьми уже появляются роботы, которые помогают поднимать и поддерживать пациентов с проблемами мобильности.

