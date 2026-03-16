В Китае семья случайно выбросила кучу золота в мусорник. Семья искала его в 10 тоннах мусора, рассказывается в Sohu.

Как семья случайно выбросила золото на большую сумму?

В городе Шанжоу, провинция Цзянси, местная женщина сообщила, что ее сестра случайно выбросила золото на сумму около 217 тысяч долларов во время уборки. Видео с места событий показывает, как семья вместе со спасателями и полицией ночью прочесывали мусорные кучи со специальными фонарями.

Как искали золото в машинах с мусором / фото Sohu

По словам пострадавшей, перед инцидентом она планировала продать золото и временно оставила его дома. 8 марта ее сестра, не заметив ценных вещей, вынесла их вместе с мусором. Обнаружив пропажу только в 11 утра, женщина сразу обратилась в полицию. Правоохранители проверили видеонаблюдение и выяснили, что мусор уже вывезли на соседний полигон в уезде Иян.

Семья остановила три мусоровоза, и после уточнений полиции выяснили, что золото было в третьей машине. Благодаря помощи полиции и коммунальных служб семье удалось найти и вернуть килограмм золотых слитков и украшений. Как сообщают местные власти, общий вес мусора, который пришлось проверить, составил примерно 10 тонн, а поиски продолжались всю ночь. Пострадавшая отметила, что до сих пор не может поверить в счастливый финал события.

Какие еще подобные случаи происходили ранее?

Как рассказывает Reuters, в прошлом месяце в мире произошло несколько похожих случаев. В Италии полиция помогла мужчине восстановить 20 золотых слитков стоимостью около 142 000 долларов, которые он случайно выбросил вместе с бытовым мусором. В Дубае мужчина также обратился в полицию, когда случайно выбросил золото на сумму около 50 000 дирхамов (13 600 долларов).

