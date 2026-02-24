Во время одного из походов в супермаркет девушка зафиксировала искреннюю реакцию парня на ассортимент товаров, говорится в тиктоке @ukrainianwife.

Что поразило британца в супермаркете?

Больше всего парня удивил выбор хлеба. Судя по его эмоциям, такого количества позиций он не ожидал.

Мой парень британец впервые в украинском супермаркете и он в шоке от количества выбора хлеба,

– отметила автор в подписи к ролику.

В комментариях пользователи активно отреагировали на видео. Одни шутили, советуя показать ему отдел со сладостями, другие удивлялись, почему иностранцев это настолько поражает.

Некоторые делились собственным опытом – в частности историями о том, как за рубежом люди задавали странные вопросы о быте в Украине. Часть комментаторов иронизировала относительно стереотипов, что некоторые иностранцы до сих пор имеют искаженное представление о современной жизни украинцев.

Парень поражен супермаркетом в Украине: смотрите видео

Блогерша ранее рассказывала, что познакомилась с парнем в Чехии и некоторое время они жили в Праге. Впоследствии пара переехала в Великобританию в Манчестер, откуда родом ее избранник. Впрочем, девушке жизнь в Англии не подошла, поэтому она отметила в своем блоге, что перед переездом туда стоит хорошо все взвесить.

Пара также жила в Польше и Грузии, но после нескольких лет путешествий таки решили остановиться во Львове. Среди причин такого выбора они назвали высокий уровень медицинских услуг в Украине.

Какое обычное блюдо удивило британку?

Британская блогер Элли Балика, которая живет в Украине, удивилась, что блюдо, которое в Англии является деликатесом, в Украине воспринимается как обычное мясо. В видеоролике Элли Балика рассказала, что в Англии утка является дорогим блюдом, которое обычно подают только в ресторанах. Зато в Украине ситуация совсем другая. Зимой блюда из утки она ела почти через день, а в Англии ее мать ела утку только трижды за жизнь.

