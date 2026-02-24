Під час одного з походів до супермаркету дівчина зафікусувала щиру реакцію хлопця на асортимент товарів, йдеться в тіктоці @ukrainianwife.

Що вразило британця в супермаркеті?

Найбільше хлопця здивував вибір хліба. Судячи з його емоцій, такої кількості позицій він не очікував.

Мій хлопець британець вперше в українському супермаркеті й він у шоці від кількості вибору хліба,

– зазначила авторка у підписі до ролика.

У коментарях користувачі активно відреагували на відео. Одні жартували, радячи показати йому відділ з солодощами, інші дивувалися, чому іноземців це настільки вражає.

Дехто ділився власним досвідом – зокрема історіями про те, як за кордоном люди ставили дивні запитання про побут в Україні. Частина коментаторів іронізувала щодо стереотипів, що деякі іноземці досі мають викривлене уявлення про сучасне життя українців.

Хлопець вражений від супермаркета в Україні: дивіться відео

Блогерка раніше розповідала, що познайомилася з хлопцем у Чехії й певний час вони мешкали у Празі. Згодом пара переїхала до Великої Британії у Манчестер, звідки родом її обранець. Втім, дівчині життя в Англії не підійшло, тому вона наголосила у своєму блозі, що перед переїздом туди варто добре все зважити.

Пара також жила в Польщі та Грузії, але після кількох років мандрів таки вирішили зупинитися у Львові. Серед причин такого вибору вони назвали високий рівень медичних послуг в Україні.

До основних проблем медичних послуг в Англії включають довгі черги на прийом, а також дефіцит лікарів та медичного персоналу.

Яка звичайна страва здивувала британку?

Британська блогерка Еллі Баліка, яка живе в Україні, здивувалася, що страва, яка в Англії є делікатесом, в Україні сприймається як звичайне м'ясо. У відеоролику Еллі Баліка розповіла, що в Англії качка є дорогою стравою, яку зазвичай подають лише в ресторанах. Натомість в Україні ситуація зовсім інша. Взимку страви з качки вона їла майже через день, а в Англії її матір їла качку лише тричі за життя.

